親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
立委補選觀察站
百里侯上任滿月
政治
軍事
綜合

影／朱立倫出席大成集團尾牙 暢談兩岸、訪美

2019-01-28 19:46聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

新北市前市長朱立倫晚上出席「大成集團北區聯合尾牙」活動，與大成集團副董事長韓家宸、薇閣中小學董事長李傳洪、大成集團董事長韓家宇、大成集團副總裁韓家寅一起合影。朱立倫在台上致詞時台下有民眾高喊朱總統好。

新北市前市長朱立倫晚上出席「大成集團北區聯合尾牙」活動，朱立倫在台上致詞時台下有...
新北市前市長朱立倫晚上出席「大成集團北區聯合尾牙」活動，朱立倫在台上致詞時台下有民眾高喊朱總統好。記者蘇健忠／攝影
分享
新北市前市長朱立倫晚上出席「大成集團北區聯合尾牙」活動接受媒體放問時，談論到兩岸...
新北市前市長朱立倫晚上出席「大成集團北區聯合尾牙」活動接受媒體放問時，談論到兩岸關係、台商回台過年與訪美行程議題。記者蘇健忠／攝影
分享
新北市前市長朱立倫（中）晚上出席「大成集團北區聯合尾牙」活動，與大成集團副董事長...
新北市前市長朱立倫（中）晚上出席「大成集團北區聯合尾牙」活動，與大成集團副董事長韓家宸（左一）、 薇閣中小學董事長李傳洪（左二）、大成集團董事長韓家宇（右二）、大成集團副總裁韓家寅（右一）合影。記者蘇健忠／攝影
分享

朱立倫尾牙
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

卓榮泰：蔡英文回應習近平 適時拉了台灣一把

2019-01-28 22:26

謝長廷批假消息邪惡 強調不會屈服

2019-01-28 21:34

吳敦義宴請台商 朱立倫：我也很歡迎台商投資

2019-01-28 20:52

談2020年總統大選 李鴻源憂心網紅現象

2019-01-28 17:05

蔡英文致函教宗：中國迄未放棄武力侵犯台灣

2019-01-28 16:20

部會首長瘋直播 Kolas：當網紅也要有料

2019-01-28 15:43

【重磅快評】柯文哲的最大絆腳石：沒有中心思想

2019-01-28 15:37

王金平贈新書 洪秀柱建議他豁然面對外界誤解

2019-01-28 15:24

他力推柯文哲搭蔡英文選副總統 各取所需一拍即合

2019-01-28 15:14

外交部證實 董思齊駐韓人事撤銷

2019-01-28 14:25

卓榮泰：民進黨總統人選 4月中旬出爐

2019-01-28 13:39

丁庭宇：蘇聲望高蔡就慘 林濁水：大學者權謀論看世界

2019-01-28 13:18

一談她就不好意思 王世堅用八個字形容韓冰

2019-01-28 13:09

氣爆善款爭議 段宜康酸：責任推給陳菊 就可繼續過日子

2019-01-28 12:58

影／謝龍介：台南也要貨出人進發大財 執政黨別抹紅

2019-01-28 12:11

國民黨官稱重返執政真好 台中議員：中央只打順風球？

2019-01-28 12:10

為高雄氣爆槓上總統府 羅智強：欺騙災民

2019-01-28 11:49

外交部證實 原規畫董思齊任駐韓副代表喊卡

2019-01-28 09:03

「韓流」威力多強？ 民進黨都在偷學這3招

2019-01-28 08:00

口譯哥效應？ 董思齊駐韓人事喊卡

2019-01-28 00:33

蔡英文讚賴清德有「前」 朱立倫不怕韓國瑜當后羿

2019-01-28 00:31

2020立委選舉 宜蘭藍熱綠冷

2019-01-27 23:36

羅智強指高雄氣爆規避國賠 府反擊：不健康的問政態度

2019-01-27 22:21

謝長廷臉書開砲：圍剿我帶給大家多大成就感？

2019-01-27 20:35

WHO執委會友邦挺台 中國表示不滿

2019-01-27 19:52

朱立倫：期待對岸正視中華民國存在事實

2019-01-27 18:48

情定花蓮 蔡碧仲：我一定會再回來

2019-01-24 13:38

柯P組黨 想突破「人氣轉不出去、票進不來」困境

2019-01-23 16:26

藍民調：九二共識高 一國兩制低接受

2019-01-17 15:05

政壇新流行…官員變網紅

2019-01-16 23:24

影／何謂「不統」？ 馬：若統一條件不合應維持現狀

2019-01-11 10:24

分享經濟成果政策 蔡總統臉書三點說明

2019-01-08 16:15
看更多

熱門文章

攻台南立委 韓國瑜允諾：我一定會去看龍介兄

2019-01-28 11:21

因李登輝一句「啞巴彈」被捕 楊銘中被囚20年終於歸來

2019-01-28 14:01

一談她就不好意思 王世堅用八個字形容韓冰

2019-01-28 13:09

韓國瑜證實不入住市長官邸 坦言發紅包釀職業傷害

2019-01-28 19:42

「韓流」威力多強？ 民進黨都在偷學這3招

2019-01-28 08:00

王浩宇爆料陳思宇人緣差被當測試工具 柯P嗆：他是誰？

2019-01-28 10:42

口譯哥效應？ 董思齊駐韓人事喊卡

2019-01-28 00:33

立委補選下一役…綠攻彰化 藍坐二搶二

2019-01-28 00:42

落選的陳思宇只是工具人？ 議員揭柯文哲真正盤算

2019-01-28 10:44

孫大千：白色力量若要2020立委不缺席 柯文哲必得選總統

2019-01-28 08:15

發紅包遭突襲摸禿頭 韓國瑜：下次再摸就戴安全帽！

2019-01-28 12:22

發春聯被人狂問李亞萍 余天：她還在生氣啦

2019-01-28 07:47

陳文茜力薦當高雄醫療大使 換肝權威陳肇隆回答這4字

2019-01-28 10:37

新聞眼／龍燕延長賽 從頭冷到尾

2019-01-28 00:34

白色力量慘敗有點暗爽 王世堅：最後任務「擊垮柯P」

2019-01-28 12:42

氣爆善款爭議 段宜康酸：責任推給陳菊 就可繼續過日子

2019-01-28 12:58

一日來回！ 盧秀燕率4局長今飛香港拚經濟

2019-01-28 10:05

陳思宇挫敗 胡幼偉：證明只有柯文哲沒有柯流

2019-01-28 09:08

為高雄氣爆槓上總統府 羅智強：欺騙災民

2019-01-28 11:49

影／陳思宇大敗！柯文哲光環消失 學者批戰略錯誤

2019-01-28 17:07

韓國瑜曝：在立院推動消防署設立就是我韓國瑜

2019-01-28 12:18

何志偉盼過去讓它過去 陳建銘酸：你昨天不是這樣說

2019-01-28 14:51

陳思宇慘敗 梁文傑：年輕族群對陳思宇難認同

2019-01-28 12:05

再戰4席立委補選 國民黨將借助韓流打空戰

2019-01-28 17:16

白色力量變質？藍綠批抹黑 陳思宇父親：想罵髒話

2019-01-28 00:22

領不到韓國瑜的10元紅包 鎮南宮民眾高喊抗議

2019-01-28 13:50

他力推柯文哲搭蔡英文選副總統 各取所需一拍即合

2019-01-28 15:14

北中立委補選藍綠平手 謝龍介：台南要靠潛水艇部隊

2019-01-28 11:47

外交部證實 原規畫董思齊任駐韓副代表喊卡

2019-01-28 09:03

國民黨官稱重返執政真好 台中議員：中央只打順風球？

2019-01-28 12:10

柯文哲攻2020須組黨？ 陳炳甫：已無法「最後五秒決定」

2019-01-28 12:13

丁庭宇：蘇聲望高蔡就慘 林濁水：大學者權謀論看世界

2019-01-28 13:18

【即時短評】補選綠藍白現形 2020都欠火種

2019-01-28 12:29

影／回應何志偉...柯文哲：選前一個樣 選後一個樣

2019-01-28 11:00

台南立委補選 韓國瑜陳其邁輔選較勁

2019-01-28 20:32

【重磅快評】柯文哲的最大絆腳石：沒有中心思想

2019-01-28 15:37

蔡英文致函教宗：中國迄未放棄武力侵犯台灣

2019-01-28 16:20

影／謝龍介：台南也要貨出人進發大財 執政黨別抹紅

2019-01-28 12:11

韓國瑜：自比后羿不是要射日 做不好先瞄準我自己

2019-01-28 16:28

基隆砸8.6億 重現歷史場景帶動文化觀光

2019-01-28 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top