蔡英文致函教宗：中國迄未放棄武力侵犯台灣

2019-01-28 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



蔡英文總統日前致函天主教教宗方濟各（Pope Francis），響應教宗「2019年世界和平日文告」。聯合報系資料照片 分享 facebook 蔡英文總統日前致函天主教教宗方濟各（Pope Francis），響應教宗「2019年世界和平日文告」。內容指出，2018年6月他接受「法新社」專訪提問有關中國不斷打壓台灣的看法時，他回應，若要用兩個字形容台灣，最貼切的字眼是「堅韌」，這並不表示台灣有實力與對岸進行軍備競賽或貿易戰爭，「而是因為我們堅信民主與人權的價值，終將引領我們走向康莊大道。」

內容也提到，身為國家的領導人，她十分重視並隨時掌握國際局勢的變化，在充滿不確定的國際環境下，為台灣找到生存發展的空間乃當務之急的責任。呼籲中國必須正視中華民國台灣存在的事實；必須尊重台灣全體人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異；必須由政府或政府所授權的公權力機構坐下來談，這「四個必須」才是兩岸關係朝向正面發展最基本、也最關鍵的基礎。

內容也說，「中國迄未放棄武力侵犯台灣的威脅，也持續在國際間施壓限縮台灣的生存空間，矮化我們的國家地位。」儘管如此，誠如聖座文告引用的法國詩人夏爾沛吉名句，我們相信和平精神必能超越暴力，一如纖弱的花朵掙破石縫努力綻放。夏爾沛吉的人生經驗亦印證了尊重人類自由平等與尊嚴的基本價值，終將超越任何政治意識形態的束縛。

總統致教宗函內容全文如下：