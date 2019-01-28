【重磅快評】柯文哲的最大絆腳石：沒有中心思想

2019-01-28 15:37 聯合報 主筆室╱即時報導



代表柯家軍參加立委補選的陳思宇敗選，得票數僅一成、連萬票都不到。表面看是柯文哲個人魅力無法外溢、缺乏政黨力量等原因導致，但究其根本，沒有中心思想，才是柯文哲乃至柯家軍邁向總統路上的最大絆腳石。

柯文哲今天回應陳思宇敗選說，無論成功或失敗，都是生命一部分，失敗的檢討報告寫比較多而已；至於結果，「選前民調差不多就是這樣」。柯文哲試圖淡化、切割處理陳思宇敗選自是必然，但就柯文哲、柯家軍乃至柯粉來說，只怕想破頭也想不透的是，選前幾個有關總統大選的民調不是一直呈現「阿北」穩居領先？為何連親信核心參選仍慘敗至斯？

柯文哲或以為他的民調支持度模式難以複製，其實說穿了民調頂多只能參考用，最真實的仍是選票所呈現的樣貌。試想，如果四年前沒有綠營全力奧援以及「國民黨不倒、台灣不會好」風潮，四年後民進黨、國民黨的候選人不夠力以及「綠白棄保」，柯文哲還會當選嗎？

當選立委的民進黨何志偉批評柯文哲的「白色力量」已變質，這當然有綠營想為未來總統大選進一步「切割綠白」的戰略考量，卻也點出一個事實：無論是柯文哲、柯粉或白色力量支持者，恐怕都難以回答：白色力量的「本質」也就是中心思想究竟是什麼？

公開透明、根除弊端？這是當年太陽花學運的主訴求之一，一年多後柯文哲也搭著太陽花順風車進一步塑造柯P風潮。結果一個大巨蛋的停停建建，乃至不遑多讓的密室黑箱溝通過程，就足以讓柯破功，更不要說選前喊得震天價響的五大弊案，如今更已成為政壇笑柄。

革新吏治、讓政績說話？四年來北市府局處首長汰換率之高舉世罕見，卻試問，除了當選第一天拆除台北車站前公車專用道、北門廣場造景活化、承繼前人腳步辦好世大運，柯市府又還有什麼讓人印象深刻的政績或市政建設？

更不要說最核心的兩岸統獨問題，除了大玩「兩岸一家親」兩面手法，說些兩岸應該要降低緊張、衝突，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解等話語，就如同蔡英文總統「四個必須」的空虛，一句「然後呢？」就戳破了。想以文字巧辯之術游走兩岸、通吃藍綠選票，豈是那麼輕鬆寫意。