一談她就不好意思 王世堅用八個字形容韓冰

2019-01-28 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



韓冰。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 「柯黑」市議員王世堅是政壇出名的大砲型政治人物，不僅評論時事犀利，還常用「八個字」評論時事，包括像是對民進黨何志偉順利拿下立委補選席次，王世堅表示「合乎情理，意料之中」。

不過有趣的是，王世堅今接受電台專訪時，被網友要求用八個字，形容高雄市長韓國瑜的女兒韓冰，讓王世堅一度有點不好意思，隨後表示，韓冰的家教很好，「動靜得宜，有為有守」。

此外，過去王世堅曾在太陽花學運期間，怒嗆白狼「要進去？必須Over My Dead Body」，讓王世堅瞬間爆紅，有網友好奇，王世堅的英文是不是很好？對此，王世堅今天則是笑說「英文OK的」。

王世堅今也在節目上提到自己的女兒，說他一向都很疼女兒，看到女兒就很高興，以前看到女兒就只會傻笑。

對於自己和韓國瑜質詢的影片，吸引超過一千萬人次觀看，王世堅直言「我覺得不可思議」，嚇一跳，沒想到。

王世堅還說，自己無意，也不會成為網紅，畢竟連智慧型手機都不會用，直到現在都是用「智障型手機」，知識上的取得也比較傳統。

王世堅還誇韓國瑜比柯文哲真太多，雖然政治上韓和自己是180度的對立，但至少政治上的對手應該是這樣子，因為我們都是「真小人」，最糟糕的就是柯文哲這種「偽君子」，專門騙人的。

是否會擔心柯文哲打敗總統蔡英文，順利當選總統？王世堅強調「我一定會阻擋這個事情」，因為這太荒唐離譜了，社會也是有約束力的，「你可以一時欺騙多數人，也可以一時欺騙少數人」，但不可能永久欺騙多數人。