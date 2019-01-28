國民黨官稱重返執政真好 台中議員：中央只打順風球？

2019-01-28 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議會國民黨團幹部今天交接，黨中央副秘書長杜建德出席監交典禮，他致詞說了三次「重回執政的感覺真好！」希望台中市黨籍議員多幫忙國民黨救國家，團結就是力量！有議會「楊大砲」之稱的議員楊正中則拿起麥克風回應，黨團在野逆境時從未看到中央長官來打氣，現在執政了就來加油！他大喊「一個在野黨不能找回感動人民的力量，永遠不會執政」「中央聽到沒有！」台下議員官員大聲叫好！

楊正中一向敢說敢言，擔任過國民黨黨工。交接儀式完成後，楊正中請司儀黃馨慧讓他發言，他接過麥克風就中氣十足，對著打算離去的杜建德表示，民進黨執政時，黨團處在逆境，但三屆的黨團交接都不見中央長官，今天台中重新執政了，中央長官就來監交打氣，還直說重返執政的感咸覺真好，他酸杜建德「難道中央長官只會打順風球？」

杜建德起身在台下與官員一一道別，由黨工護著急著離去。楊正中拉高分貝說，黨中央要常來基層接地氣啊，要始終如一。長官在逆境中不會出來鼓勵，反而是在執政時跑來加油「一個在野黨不能找回感動人民的力量，永遠不會執政」還大喊「中央聽到沒有！」台下議員官員大聲叫好！