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蔡英文讚賴清德有「前」 朱立倫不怕韓國瑜當后羿

2019-01-28 00:31聯合報 記者魏翊庭修瑞瑩賴郁薇／連線報導

行政院前院長賴清德（右一）擔任台南市長時推動的台南市美術館二館，昨天開幕，蔡英文...
行政院前院長賴清德（右一）擔任台南市長時推動的台南市美術館二館，昨天開幕，蔡英文總統（右二）到場參觀。 圖／南美館提供
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角逐二○二○總統大選，藍綠太陽們的動向持續受矚目。表態爭取參選的新北市前市長朱立倫昨天被問及岳父高育仁提議簽署兩岸和平協議，朱表示，國民黨黨綱內容就有和平協議，強調台灣不要去中化，也期待對岸認真面對中華民國一九四九年之後仍存在的事實。前總統馬英九則說，簽署和平協議的問題可以談，但要弄清楚它的內容與民眾的支持度。

另一方面，台南市美術館二館昨天開幕，蔡英文總統和甫卸任閣揆的賴清德同台，互動微妙。南美二館是賴在台南市長任內重要建設，昨天開幕活動猶如他的「主場」。

蔡總統致詞則打趣說，賴卸任院長「還容光煥發」，賴「很有『ㄑㄧㄢˊ』」，因為賴既是「前」市長、也是「前」院長。賴清德則不忘提及自己在台南市長任內，還了兩百多億元的負債。

有意參選二○二○總統的新北市前市長朱立倫（中）昨在中和大廟發紅包袋，民眾高喊「總...
有意參選二○二○總統的新北市前市長朱立倫（中）昨在中和大廟發紅包袋，民眾高喊「總統好」。 記者魏翊庭／攝影
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朱立倫發紅包袋首站到新北市中和區參拜廣濟宮、福和宮。朱一下車就有人高喊「總統好」，廟方估計超過二千人排隊領紅包袋。

對民進黨台北市議員王世堅日前說，高雄市長韓國瑜如果二○二○參選會強過國民黨內四顆太陽，韓回應要叫他后羿，被解讀是要射下國民黨的太陽。

朱立倫表示，二○二○求勝選相當辛苦，需要韓國瑜和新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等地方首長促成團結，黨內初選或提名都能夠團結一致，「就是一顆太陽」。

被問及會不會擔心四顆太陽都被后羿射下來？朱立倫說，如果國民黨有任何可以團結黨、爭取勝選的人都歡迎，從沒說誰不能參選。

談及和平協議，朱立倫說，國民黨黨綱、連胡願景就涵蓋希望達成和平協議；民眾的心聲是政府促進兩岸和平和經濟發展，不只新北市這樣，更希望推廣到全台。年後他去美國矽谷行程，就會談到台灣經濟發展和科技轉型。

蔡英文昨天出席賴清過去全力推動的台南市美術館二館開幕典禮，她致詞時說，之前在賴任台南市長任內，就曾到二館工地參觀，當時賴提到美術館「眼睛都會發光」；賴清德則自豪表示，南美館二館只花了十八億多元，「沒有追加、沒有延期，也沒有借錢」。

朱立倫國民黨韓國瑜賴清德蔡英文
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