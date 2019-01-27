徐國勇赴嘉義慰勤 因為安居是拚經濟的本錢

2019-01-27 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



內政部長徐國勇今天到嘉義市警局慰勤，致詞談到有關調度司法警察條例修法研商的議題，他感謝法務部釋出善意，日前在行政院政務委員的協商會議已決議交保的嫌犯免到派出所報到，由地檢署負責，確實減輕員警不少負擔，「這是一個好的開始」，由衷感謝法務部的誠意。

據了解，徐國勇對此條例未來的廢止或修正持開放的態度，若是修正後的版本有助提升檢警合作辦案，並提升警察立於平等地位。

徐強調，檢警雙方應互助合作，讓檢警合作更為順暢，也能提升偵辦刑案品質，對維護社會治安有所助益，這才是討論調度司法警察條例存廢或修訂的最主要目的。

徐國勇今天下午訪視嘉義市政府警察局，慰勉市警局刑警大隊破獲毒品集貨場案、第二分局查獲毒品及防阻詐欺等案件，市長黃敏惠陪同徐前往市警局第二分局、警察局刑警大隊頒獎表揚有功隊員，黃敏惠也感謝人民保母全年無休、全心全意守護市民。

徐國勇稱讚嘉市警政團隊績效優異，因為治安工作是民眾生活的根本，治安好，人民才能安心、安居，也才能吸引企業前來投資，安居是拚經濟的本錢。