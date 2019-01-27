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謝長廷臉書開砲：圍剿我帶給大家多大成就感？

2019-01-27 20:35聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

駐日代表謝長廷。 中央社
駐日代表謝長廷。 中央社
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駐日代表謝長廷在臉書發文，問到「圍剿一位駐外代表帶給大家多大成就感？」

謝長廷在臉書提到，假消息、假新聞真多！他並問到「到底多愛我下台？」，謝長廷說，他比較好奇的是，圍剿一位駐外代表帶給大家多大成就感？

駐日代表謝長廷在臉書發文問到「圍剿一位駐外代表帶給大家多大成就感？」圖／翻攝謝長...
駐日代表謝長廷在臉書發文問到「圍剿一位駐外代表帶給大家多大成就感？」圖／翻攝謝長廷臉書。
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