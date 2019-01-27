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不捨女兒陳思宇落選 陳建銘：我很想罵髒話

記者悄悄話／民調準也沒用 候選人就是不信自己會輸

2019-01-27 16:48聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨去年九合一選舉結果不如預期，不少縣市得票率與選前民調數字差很大，也讓許多支持者一頭霧水，質疑各陣營掌握的民調不精確。不過，其實民調本來就不是萬靈丹，甚至也是選前宣傳工具之一；落後或領先的一方考量不同，對民調的操作也就不同。

一般來說，無論什麼顏色的政黨，做民調都會交由專業的民調公司或民調中心處理，且不只做民調掌握黨內狀況，有時也會特別花錢和心力做對手陣營民調，了解敵情。據了解，民進黨高雄市長初選時期，立委陳其邁、管碧玲、趙天麟、林岱樺及劉世芳五強鼎立，國民黨就曾做民調評估「未來的對手」是誰，因此最後由陳其邁勝出，國民黨一點也不感到意外，還曾經有綠營幕僚認為國民黨做的民調可能「旁觀者清」，選前就向藍營探詢自家初選的民調數字，結果出爐之後，有綠營幕僚認為國民黨對民進黨高雄市長初選的掌握「非常準」，之後的各縣市選情，也不忘向藍營要民調來瞧瞧。

初選民調是一個階段，進入正式選舉又是另一個層次。候選人正式被政黨提名後，黨中央會定期做民調，候選人自己也會成立民調中心，盼充分掌握選情。不過據了解，這次九合一選舉，有些民進黨候選人也因為誤判情勢，過分相信自己的民調優勢，導致錯過扭轉頹勢的最佳時機。

有時候黨中央與候選人掌握的民調會有落差，也因為一方在台北，一方在縣市所在地，若候選人希望主導選戰，黨中央都會尊重。不過，最令黨中央害怕的是候選人太有自信，畢竟自滿總是落後的開始。就曾有候選人在民調領先時，特別到黨中央的選舉對策委員會對大家說：「交給我就好，你們什麼都不用管。」沒想到，過一陣子民調卻被翻轉，候選人只好又重回黨中央討救兵，希望黨中央無論人力、物力都能幫忙，可惜往往體認到自己「不妙了」，都已經來不及挽救。

還有一種候選人的特色是耳朵太硬，對民調的警示沒有立即處理，反而造成對手有機可乘。多次選舉中，無論藍綠都曾發生候選人沒有接收到真實意見的狀況，無論黨中央、同黨同志或友黨提醒「民調不樂觀」，但候選人或周圍幕僚還是深信能贏得選戰，甚至自稱民調很好，繼續照著自己的步調走，不願意他人插手，最後逼近投票日，幕僚終於坦言情況危急，候選人卻也已經來不及追趕了。

另一種候選人則是「叫好不叫座」，無論在媒體呈現及各方聲勢都非常強大，但民調卻一直處於低檔，必須靠競選團隊以「喊聲壯膽」的方式激起支持者投票意願。此時輔選幹部會到處宣傳候選人的民調已經漸漸上升，或候選人民調已經超越對手，但這種操作卻是「兩面刃」，因為若造成對手恐慌，領先者原本以逸待勞，卻因害怕選輸而變得更認真，此時處於落後狀態的候選人就更難選了。

選舉民調起起伏伏，候選人自己公布的民調與媒體公布的民調也會有些落差。根據多次選舉的觀察，由於投票率經常被「勝選機率」影響，許多選民會因為自己支持的候選人已篤定落選，就懶得出門投票，因此候選人多半不願意公布自己的民調落後太多，有時可能會公布「調整後」的數字，為的是讓支持者保有一些希望。尤其有些候選人希望保有「反攻」的機會，也不選擇將民調數字外流，盼維持「可能勝選」的神秘感。

民調數字一直被視為觀察選情的重要依據，但綜觀上述例子就可以發現，有時候民調精準，候選人也不一定相信自己處於落後；有時候民調不準，候選人卻沉浸在穩定領先的喜悅裡，所以選舉如果只靠民調，候選人其實很容易陷入迷思。說穿了，民調只是選舉中的參考指標，勝選還是必須靠自己擁抱民眾、走出同溫層，才能感受最真實的聲音。

民調九合一選舉投票率
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