岳父推兩岸簽和平協議 朱立倫：不需要點出製造爭議

2019-01-27 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫今早到中和大廟參拜、發紅包。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 新北市前市長朱立倫的岳父、21世紀基金會董事長高育仁日前拋出兩岸簽署和平協議等主張；有意參選2020總統的朱立倫，今早在新北市中和大廟廣濟宮及福和宮參拜時受訪表示，國民黨綱內就有，很多智庫也討論幾十年了，不需要特別把某一推動者點出來，想要製造政治上爭議。

高育仁提出兩岸建立共同史觀、進行政治議題談判、簽署和平協議等主張，被問及朱立倫是否贊成他的觀點？高曾表示「不要問我，要去問他」。

朱立倫今早受訪說，國內有非常多智庫，包括21世紀基金會，都長期在推動兩岸和平工作；國民黨綱中，連胡五大願景之一有一條希望促進正式終止兩岸敵對狀態，達成和平協議，最重要就是保障台灣和平。

朱立倫表示，智庫有非常多討論，已經推動幾十年了，不需要特別把某一智庫推動者特別點出，想要造成政治上爭議。

另朱立倫特別提及，討論中希望兩岸有共同史觀，這也是很重要的。他說，不要去中化，不要忘記共同歷史，期待對岸也能認真面對中華民國存在的事實，從1949年之後，中華民國還是繼續存在，1949年之前還是世界四強。

朱立倫說，這些共同史觀，只要兩岸共同認真面對，推動兩岸和平及合作有很正面幫助。另媒體問朱，高在玩兩面手法？一個對內、一個對外？朱立倫說，沒有兩面，黨綱就是希望達成和平協議，也是很多智庫在推動，這沒有兩面手法。