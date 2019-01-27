影／春聯喊價人民幣上萬？馬英九：我都沒分到一毛

2019-01-27 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



前總統馬英九親筆復刻的豬年春聯，上周六開放索取後，已加印至25萬份，不僅國內多個拍賣網站出現網友轉賣，大陸淘寶網也有商家最高喊出1萬2299元人民幣的天價，馬英九今天陪國民黨三重立委補選候選人鄭世維掃市場發春聯，聽到他的春聯在大陸喊出高價，笑著打趣「可是我都沒有分到一毛錢」、「早知道我就發財了」，逗笑眾人。

馬英九今天陪鄭世維到三重大同南路市場掃街，喊出「馬總統來送春聯了」、「支持馬英九、票投鄭世維」，不少民眾爭相索取春聯、合照、簽名，馬英九也都來者不拒，氣氛熱烈。

馬英九說，鄭世維是他的老朋友，這幾年鄭世維代表國民黨參與很多政論節目，都很能夠堅持立場，有所發揮，他覺得鄭世維是不錯的候選人，現在有機會選立委， 他很贊成，讓鄭世維出來打拚。

但鄭世維的民進黨對手余天有全國知名度，被認為掌握優勢，馬英九則說，知名度並不一定代表支持度，而且最重要的，要看是不是真的能為地方服務。鄭世維也說，大家各憑本事，余天有全國知名度，他今天找了不只具有全國知名度，還有國際知名度的前總統馬英九，來為他掃街拜票，他已經動起來，相信選民最後對把票投給他。