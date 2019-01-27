新聞眼／爭大位找藍海 當喬王變身搭橋王…

2019-01-27 00:24 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 李光儀



立法院前院長王金平昨天上午在高雄成立王金平之友會。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

立法院前院長王金平參選總統的態勢越來越明朗，動作也越來越大。從九合一大選幫韓國瑜動員「陸軍」造勢，到昨天透過商總邀請縣市首長在南部辦招商說明會，乃至在首場王金平之友會成立大會上展現的豐沛人脈，都在在顯示其參選總統的企圖心，已不容其他對手小覷。

號稱沒有敵人的王金平，曾被戲稱為「喬王」，這樣的稱號，當然是貶多於褒。不過王金平轉換概念，把「喬」變成「橋」，還以此為名出書。這個「橋」可以是整合協調，也可以是左右逢源。如何把「喬王」變成「搭橋王」，就是王金平的戰略目標。

面對人氣高出一等的朱立倫，和掌握黨機器的吳敦義，王金平雖未必討得到便宜，但至少在選舉戰略上，王金平顯然已經找到了屬於自己的「藍海策略」。

雖說王金平的「陸軍」是否無堅不摧，或者「橋功」是否無往不利，仍大有疑義，但和他的兩個對手相比，吳敦義似乎是想透過黨中央平台幫藍營縣市長拚經濟，配合可能的初選制度變革為自己加分；至於朱立倫，戰略布局尚未浮現，現階段似乎是走軟性路線為主。雖然聲勢不占優，王金平反而是戰略最清晰的一個。

自國民黨建立黨內總統初選制度以來，這次是可能史上競爭最激烈。儘管朱立倫在民調上仍有明顯的領先優勢，但國民黨或說藍營在總統大選的勝敗，永遠在團結與否，而不在個人民調高低。王金平從喬王變成搭橋王，最大的意義恐怕還是提醒國民黨內：在每人背後都一片天的情況下，大選的整合，恐怕和初選挑出最強者出戰一樣重要。