蘇貞昌：設計行政機關智慧管理 屆時公務員皮繃緊一點

2019-01-26 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌上任以來，今天下午首訪台中勝源機械公司。蘇貞昌致詞時，肯定勝源機械是全球第2大四面鉋木機大廠，讓台灣在世界發光，並且運用智慧機械聯網平台，遠端掌握生產線問題所在與時間，提升效率與品質。他也希望仿機械業，設計一套「行政機關」智慧化管理，提升政府效能，屆時公務員可能要「皮繃緊一點」。

台灣木工機械公會理事長、勝源機械公司執行長張聰捷說，勝源機械全球共65國代理，並為日本、德國與美國ODM生產，售後可透過智慧機械聯網平台遠端服務，例如線上監控馬達電流，馬達電流超過警告值，已售出機械降速，一旦超過異常值，機械停止運轉。

蘇貞昌在致詞時說，台灣木工機械為全球第4大出口國，感謝木工機械產業長年的努力。我國木工機械80%以上為外銷，約300家中小型企業，且超過8成集中在中台灣，從業人數約5000人，透過上下游供應鏈群聚，可在短時間內取得所需的零件相互支援供應，是最大競爭優勢。

蘇貞昌指出，勝源機械透過智慧機械聯網平台遠端售後服務，提高客戶滿意度，不知道可否設計一條「行政機關生產線」智慧化管理，公文處理太慢或處理不好，馬上發出訊號，再沒改善，馬上停下來，相信政府效率可以提高。