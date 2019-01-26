高雄友人挺選總統 王金平：對「2020大事」信心增加

2019-01-26 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



立法院前院長王金平高雄司法、警政與公教界友人約800人，今天成立「王金平之友會高雄博愛分會」，促王金平早日宣布競選總統，王金平雖然未明言「選總統」及確切宣布時間點，致詞時強調自己對國家社會的責任，將來有機會的話，要向全國人民報告自己對如何處理、解決國家困局的方案。現場人士多次對王金平喊「選總統」。

王金平今天被問到選總統之事表示，謝謝大家的關心，今天還未要宣布，日前他送書給前總統馬英九，沒有去講那些選總統的話。

對於今天的王金平之友會高雄博愛分會，王金平表示是友人自動自發安排的，他只是受邀參加；這麼多友人的支持，是他列入評估的因素，他會在元宵過後才可能做一些宣布，讓大家好好團圓；王金平之友會台北已有成立，不限成立多少個，希望任何領域都能設。

今天800多位高雄鄉親朋友相挺，王金平說，他從頭到尾都未參與其事，大家非常好意，敦促、期待他早日宣布競選「2020的大事」，這樣的鼓勵，讓他增加信心；他穩步向前走，不慌不忙，像處理重大問題一樣，一步一步，該走的時候就走，真的不必急。

媒體問他有沒有「副手」人選？王金平說現在還不是那個時刻，等到真正有宣布、真正在初選能夠出線，那時才是選擇副手的成熟的時候，現在言之過早。

關於國民黨中央黨部正在規畫總統初選，王金平說，任何的方式都能尊重，但盼不要讓社會大眾認為國民黨故態復萌，例如包遊覽車遊玩、請客、送禮品等等，如果訂出來的辦法能防止這些事，什麼辦法他都接受。

他向高雄博愛分會成員致詞時表示，國家面臨很大的困境和問題，困境在那裡，他有用心去關心和觀察、思考將來有機會對國家的困局會報告給全國人民了解，他要如何處理、解決這些困局，他自己也有一套誠心誠意、有把握的方案出來，這才是最重要。