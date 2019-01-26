傳咬傷伴侶被控家暴 唐鳳已委任律師由司法解決

2019-01-26 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院政務委員唐鳳傳出感情糾紛，還因涉嫌咬傷伴侶被提出傷害告訴並遭指控家暴。對於相關報導，唐鳳本人及辦公室今天表示沒有回應，但行政院發言人Kolas Yotaka表示，經第一時間了解，唐鳳已委任律師處理，接下來就由司法來解決。

Kolas表示，對於唐鳳政委私領域的感情生活並不了解，也不會多過問細節；但據行政院第一時間聯繫，唐鳳已委由律師處理這個問題，接下來就由司法來解決。

美國期刊 Foreign Policy（外交政策）日前剛公布「2019年度百大全球思想家」，唐鳳名列其中，更被介紹為「全球唯一的跨性別內閣閣員」。蔡英文總統還特別在臉書表示，唐鳳入選，代表台灣的社會發展和民主創新，都受到高度肯定，「恭喜唐鳳！」

身為台灣首位跨性別的閣員，唐鳳並不會刻意避談感情生活。她在2016年11月接受電視專訪即透露，有相處超過10年的另一半。

唐鳳當時受訪表示，她其實不是發現自己想做女生，而是發現自己「也想」做女生，「就好像是我現在學英語，不表示國語要放棄，或台語要放棄。」做女生就像另一種語言，做女生或男生「都可以」，「地球上有很多語言」。

唐鳳也透露，有在一起超過10年的另一半，兩人充分互相了解，「命運交織那種感覺」；兩人住在一起，還有2隻狗、7隻貓，共9隻「同伴動物」。

當時唐鳳表示，和另一半比較少吵架；她當然有不理性的部分，對方也有感性的部分，但由於她有先天性心臟病，一生氣或激動就會昏倒，因此很少生氣。