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談總統提名 吳敦義：全民調人選也可能被全代會換人

2019-01-26 15:45聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨總統提名機制未定，周三挺黨主席吳敦義的中常委在常會提案，建議採美國開放式總統初選決定，吳也裁示年後由智庫研究議案可行性。吳敦義今受訪表示，這是「很多人提供的意見」，但黨適當時機自然會經中常會或中全會做成基本的競賽規則。

吳敦義解釋，建議採美國開放式總統初選的人，是因為他們覺得，美國實施的民主在全世界是被比較高度肯定，美國也有民主黨與共和黨兩黨的政黨政治。

但吳敦義也說，國民黨過去總統提名，全民調、全部黨員投票或七成民調、三成黨員投票，各種制度都實施過；之前使用全民調決定人選，後來也被臨時黨代表大會否決，並由黨代表大會推舉新的候選人（指2015年總統提名過程「換柱」事件）。

吳敦義認為，提名制度的決定「一定要好好商量」，然後看哪一種制度比較能凸顯候選人獲民眾接受與支持真正情形，這很重要，這個黨將來在適當時機，自然會經由中常會或中全會做成基本的競賽規則。

吳敦義說，候選人最重要的是他的能力、品德與他的團隊是不是真正廉潔而有能力；此外，過去政績表現好、對國家忠誠、對國民黨忠貞，這些條件也是必須具備的條件。

對於民進黨人士看好吳敦義出線，吳敦義說，不必看好或看不好，任何一個人只要他符合上述這些要件，他就應該有這個機會；這樣的人黨內可能不只一個，但彼此要觀念一致、目標相同，在公平競爭中不分裂、不分歧。

有人建議，國民黨派高雄市長韓國瑜勝選機會大，吳敦義說，他對此沒有意見，任何人有意願，有適當時機，能推動廉能有效政府，讓人民賺大錢的繁榮均富經濟，建構以以幸福家庭為底的公義和諧社會，讓兩岸能永續和平穩定發展，自然有勝出機會。

國民黨總統提名機制未定，挺黨主席吳敦義的中常委在常會提案，建議採美國開放式總統初...
國民黨總統提名機制未定，挺黨主席吳敦義的中常委在常會提案，建議採美國開放式總統初選決定，吳敦義今受訪表示，這是「很多人提供的意見」，但黨適當時機自然會經中常會或中全會做成基本的競賽規則。記者周志豪／攝影
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國民黨總統提名機制未定，挺黨主席吳敦義的中常委在常會提案，建議採美國開放式總統初...
國民黨總統提名機制未定，挺黨主席吳敦義的中常委在常會提案，建議採美國開放式總統初選決定，吳敦義今受訪表示，這是「很多人提供的意見」，但黨適當時機自然會經中常會或中全會做成基本的競賽規則。記者周志豪／攝影
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吳敦義國民黨民調
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