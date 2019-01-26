馬英九花蓮簽書會 瘋狂馬迷追2站砸近4萬元買書

2019-01-26 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



前總統馬英九下午在花蓮辦簽書會，吸引大批粉絲擠爆簽書會場，還有馬迷從北部追到花蓮來，一名袁姓馬迷連跑兩場簽書會，連同今天大手筆在花蓮買了42本，兩站砸下近4萬元，共買78本。

馬英九出版新書《八年執政回憶錄》，下午巡迴到花蓮遠百誠品書店舉辦簽書會，吸引數百馬迷到場，有民眾11點多就到場，花蓮沈小姐12點到遠百，沒排到前100名送國旗圍巾的名額，讓她覺得很可惜。

從中國大陸嫁到新北市的袁姓婦人，現場一口氣買了42本書，她說，很想看馬總統8年執政紀錄，先前已在桃園簽書會買了36本，買這麼多本是因為有很多朋友想要，也會寄一些回對岸老家。

馬英九一進場就受到民眾熱情歡迎，高呼「總統好」，有民眾喊得激昂，他再度發揮馬氏幽默說「你喊得這麼聲嘶力竭，我不好也不行」，全場大笑。

簽書會上簽書就送他的春聯，他拿出自己寫的「四海承風送駿犬，八方輻輳迎天蓬」春聯，打趣說因為有「四海」、「八方」幾字，很多朋友說「很像是鍋貼店的春聯。」