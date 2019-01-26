朱立倫回台南老婆娘家參拜 過年後將出國學習

2019-01-26 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



新北市前巿長朱立倫今天到台南後壁泰安宮及新營太子宮參拜及平安宴，受到熱烈歡迎，民眾也高喊「朱總統」並爭相與他合照。朱立倫說，兩岸和平可以合作就可以發展大家可以賺錢，這才是重點，所有年輕人都告訴他，如果有機會來領導台灣，要維持兩岸和平拚經濟，平安健康賺大錢就是大家的目標，至於參選總統未來下一步的規劃，朱立倫說現在是內部學習，過完年後可能就要到美國學習。

朱立倫說，今天回到老婆台南娘家，是受到很多好朋友的邀請，來吃尾牙平安宴，針對高思博立委在台南深蹲也要幫助他參選總統，高有這樣的決心，這次參選市長雖然沒有成功，但可以深耕基層深耕台南，對於國民黨或他個人或台南子弟返鄉，都是很好的努力成果，希望繼續加油 ，高要幫忙他，非常感謝，但最重要的是深耕台南；至於他的下一步，現階這個月的重點在內部學習，還有老朋友的邀請，接下來就是過年了，因此最近都是尾牙平安餐團拜，過完年就要到美國學習之旅。