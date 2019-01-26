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回應選總統 王金平：讓人民過好生活

2019-01-26 14:32中央社 高雄26日電

前立法院長王金平。聯合報系資料照
前立法院長王金平。聯合報系資料照
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王金平之友會高雄博愛分會成立大會」今天舉行，前立法院長王金平到場，面對支持者高喊「選總統」，他說，會提出解決國家困局的方案，讓人民過好生活是他未來要做的工作。

王金平之友會高雄分會上午在高雄市海寶餐廳舉行成立大會，席開80多桌，高雄市議會議長許崑源和多名市議員及支持者參加，現場敦促高呼「選總統」聲不斷。

被媒體堵訪問及是否參選2020年總統，以及成立大會支持者的熱情時，王金平說，今天是支持者自動自發的安排，與他沒有關係，鼓勵敦促他早日宣布參選總統的大事，對他的信心增加很大，都會列入評估，可能在元宵節過後才有答案。

媒體追問時程是否會提前及副手人選時，王金平機警笑答：「想套我？」，但強調，黨內初選出線後才是適當時機，不必急，一步步穩健向前走；國民黨被詬病就是送禮或宴客，希望黨內勿「故態復萌」，定出辦法防止，否則他無法接受。

王金平上台致詞時則表示，他是一個草地囝仔，一路走來對國家和黨與社會都心存感恩的心，他也在用心觀察和了解國家的困局，如何處理國家困局，要有一套誠心誠意的把握方案出來，才是最重要的。

王金平表示，他會向人民講出國家的困局，會提出解決困局的方案，使國家安全和社會安定及經濟發展，讓人民過好生活是他未來的工作。

王金平隨後將參加在高雄蓮潭國際會館舉行的中華民國商業總會「愛鄉．愛土．拚經濟」企業投資台灣－南區會議。

此外，王金平推出「橋－走近王金平」的親筆簽名贈書活動已截止，新書將於28日寄出。

王金平中午在臉書發文表示，左右對稱的鄉親們久等啦，公道伯親手簽名的新書將於週一（28日）寄出，感謝各位的踴躍參與，他更點名熱血教師黃益中，準備好收書了嗎，收到書記得跟他們說。

王金平經濟高雄市
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