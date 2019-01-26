王世堅大讚韓國瑜 選2020必強過國民黨四大太陽

2019-01-26 13:37 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

2020總統大選日逐漸接近，國民黨將推派誰來出選，是外界關注的焦點之一，此外，大勝九合一大選的高雄市長韓國瑜的聲量持續攀升，是否角逐參選2020也引發討論。台北市議員王世堅在政論節目內表示，如果韓國瑜真有意願角逐參選，國民黨的四大太陽，吳敦義、王金平、朱立倫、馬英九，都不會是他的對手。前民進黨立委李俊毅也指出2種韓國瑜可能出馬參選的情況。

王世堅日前在政論節目《新聞深喉嚨》內表示，吳敦義是司馬昭之心，吳敦義在國民黨最困難、失去政權後，一手包辦財務問題，因此就人情義理而言，他是認為國民黨的支持者應該還他一次人情。

但王世堅說，國民黨員們都認為他們還有許多隱性黨產，吳敦義的貢獻不如他所認知的偉大，王世堅說，會選擇吳敦義的原因，僅是想看國民黨與吳敦義還能鬧多久。

王世堅認為，國民黨四大太陽是在互相比較，只要不比對方差就好，但他們忽略自己必須與整個社會比較的事實。主持人向他提及韓國瑜時，王世堅說，因韓國瑜表明不會參選，他相信韓沒有這個政治野心，但也直說，「韓國瑜如果真的出來選，絕對強過四大太陽，多數人也都心裡有數」。

李俊毅在《新聞龍捲風》中表示，「韓國瑜會不會出來選，不要在這時鐵口直斷」，他說，台北市長柯文哲應該最擔心韓國瑜參選一事，畢竟兩人都擁有中間選民的支持。

李俊毅推測，當柯文哲聲量頻頻大過國民黨與民進黨時，韓國瑜絕不會眼睜睜看著國民黨丟掉到手江山，只好參選；另外，當王金平都被逼到沒有機會時，王恐怕會要求大家退出，讓韓國瑜選總統。

李俊毅說，即使到時沒有人願意退讓，只要韓國瑜有意角逐參選2020，獲勝機率也很大，直說「那些人也是要倒的」。