風電躉購費率經長稱會公開透明 台大醫：那就全程直播

2019-01-26 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



經濟部長沈榮津稱，30日召開再生能源躉購費率審定委員會，離岸風電費率制定過程與參採成本絕對公開透明，會接受各界檢驗。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 經濟部規劃在30日召開再生能源躉購費率審定委員會，頗受爭議的離岸風電費率可望出爐，經濟部長沈榮津昨天受訪表示，制定過程與參採成本絕對要公開透明，會接受各界檢驗。一直在關心國內能源政策的台大醫院前副院長王明鉅要求，全程直播再生能源躉購費率審定委員會，才是真正的公開檢驗。

王明鉅在臉書PO文指出，沈部長應該很清楚，這些離岸風電的開發商最念茲在茲的每度電賣多少錢? 一年發電時間如果超過3600小時以上時，可不可以照樣用高價賣電? 可不可以繼續有前十年高後十年低的費率結構?等等的這些條件，不但委員們很關心。真正在付這些電費的台灣每位民眾，當然也很關心這些攸關他們荷包的問題，到底廠商和委員們是怎麼在溝通的？

行政院長蘇貞昌上任後力推透過直播宣導政府政策，他不但自己喜歡用，而且也要求內閣同仁開直播。曾有媒體報導「民進黨立委林淑芬則借用「朋友的話」表示，該直播的不是部會首長「賣膏藥」，而是部會內真正攸關並決定人民權益的各種會議。他完全同意林委員所說的這番話。

王明鉅指出，經濟部的離岸風電躉購費率審定會，是個大大攸關與決定人民權益的會議。這個審定會如果決定每度躉購電價漲1毛，全民20年就要多付200億元。如果決定刪除3600小時的躉購價上限時間，全台民眾又要多付很多個億。如果決定仍然有前十年高後十年低的選項，會不會讓廠商早早現金落袋之後，後十年意興闌珊呢?

他認為現在每位院長部長的直播，全部都比不上1月30日，經濟部能源局再生能源躉購費率審定會的直播來得重要。既然經濟部沈部長說坦蕩蕩來溝通，最後就是要接受各界的檢驗，那就請開放1月30日的再生能源躉購費率審定會的會議過程全程直播。

讓這個攸關全民每個人的荷包電費與競爭力的會議過程，全部公開。讓所有關心的民眾都有機會了解到底這些委員們，是如何作出要讓他們出更多電費的決定的，這樣才是真正的公開檢驗。