馬英九再訪花蓮 下午辦簽書會還送春聯

2019-01-26 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



前總統馬英九下午將到花蓮遠東百貨舉辦簽書會，行前在個人臉書發文預告，歡迎大家來捧場，並表示，簽一本書將送一張馬英九春聯。

馬英九在去年花蓮大地震後多次造訪花蓮，幫忙震後的花蓮振興觀光，每次都引起旋風，受到熱烈歡迎。今年首度到花蓮，則是為了他的新書《八年執政回憶錄》，下午1時30分在花蓮遠百舉辦簽書會。