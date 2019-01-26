影/高思博宣布力挺朱立倫 遷居台南深蹲再戰市長

2019-01-26 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



參選台南市長高票落選的高思博今天在台南市永康區服務處舉辦「台南深蹲說分明、豬年計劃大公開」活動，強調他已自北部搬來台南定居，下學期也會在南台科技大學任教，會長期蹲點服務鄉親，首要目標是輔選朱立倫當選總統，並長期服務鄉親4年後捲土重來，不是要參選下屆立委。