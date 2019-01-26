韓國瑜王金平春聯夯 立委選民服務搶送

2019-01-26 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



王金平研究室前，左右分別張貼自家與前總統馬英九春聯。記者周志豪／攝影 分享 facebook 快過年了，政治人物發春聯風潮再起，藍營有意競逐總統者眾，春聯也成了人氣溫度計。前總統馬英九豬年春聯搶手，去年在全台衝出「韓流」的高雄市長韓國瑜春聯也很熱門，新北市前市長朱立倫、立委王金平春聯也有不少人索取。

國民黨今年也以黨主席吳敦義署名的方式，限量印發3萬張「福滿諸事吉」豬年春聯，在縣市黨部供民眾索取，目前反映也不錯。

朱立倫辦公室表示，朱立倫今年的「諸事大吉」春聯共印35萬份，因索取踴躍將再加印10萬份。王金平辦公室表示，王金平「人和則生、家和則旺、國和則興」的豬年春聯，雖僅印製3萬6000份，發送10餘天來也僅剩僅剩約4000份，不夠就再加印。

看好「韓國瑜熱潮」，表態參選下屆新北市第1選區區立委的國民黨發言人洪孟楷也應選民要求，自印6000張自己聯名版韓國瑜春聯，今天起在選區發送。

洪孟楷表示，韓國瑜原版春聯內文除有韓國瑜Q版娃娃外，文字為「恭喜發財、高雄發大財」，但因考慮在新北市發放，經韓國瑜辦公室同意後，聯名版韓國瑜春聯保留韓國瑜Q版娃娃，但文字則僅剩「恭喜發財」，希望韓的春聯能讓「全台發大財」。

春聯也成了立委的年節選民服務，有國民黨立委辦公室表示，地方最常問的還是馬英九春聯，其他政治人物春聯的索取量都很零星。負責與黨內各系統聯繫的國民黨中常委機要也說，目前藍營內被詢問的春聯，馬英九春聯占大宗，海外黨代表唯一指名要索取的就是馬英九春聯與黨版春聯；韓國瑜與立委蔣萬安的春聯也有人詢問，中南部朋友則會索取王金平春聯。

國民黨黨內人士分析，馬英九春聯相較受歡迎，除了知名度與個人魅力外，馬的春聯還是最符合一般春聯體例，字又好看。王金平親筆春聯字也很漂亮，但內文卻像座右銘，相對就比較不討喜。