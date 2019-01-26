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馬英九春聯再颳旋風 對岸叫價人民幣12299元

2019-01-26 11:44聯合報 記者周志豪╱即時報導

馬英九日前參加簽書會時，有民眾拿他的春聯和簽名書合影。報系資料照
馬英九日前參加簽書會時，有民眾拿他的春聯和簽名書合影。報系資料照
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前總統馬英九親筆復刻豬年春聯，上周六開放索取後，再度造成熱潮，目前累計已加印至25萬份。不過也因馬英九春聯搶手，不少知名拍賣網站上已出現轉賣情形，大陸淘寶網更有商家推出預售，春聯加福卡一套叫出人民幣1萬2299元天價。

馬英九辦公室表示，目前仍有許多據點還有馬英九豬年春聯可以領取，馬辦與相關單位也會陸續補貨，民眾仍可前往索取，呼籲拿到馬英九春聯民眾不要轉售。

馬英九卸任總統後人氣不降反升，去年農曆春節印發的狗年春聯就讓民眾爭相索取。上周六起再宣布於全國43個據點同步發送新版豬年春聯「四海承風送駿犬、八方輻輳迎天蓬」，又再度引發民眾索取熱潮。

馬英九首批10萬份豬年春聯，發送首日即被索取一空，只好再趕緊加印10萬份，加上5萬份民代聯名版，總計今年已印25萬份春聯。

但也因馬英九豬年春聯一時洛陽紙貴，發送不到一周，各拍賣網站也再度出現拍賣馬英九春聯鋪位。國內知名拍賣網站叫價每幅49元至300元不等，且或多或少都有成交案件，又形成另類春聯黃牛現象。

馬英九春聯國內熱，沒想到大陸更受歡迎，大陸拍賣網站也出現多家拍賣馬英九豬年春聯拍賣商家，清一色每幅叫價人民幣88元（約新台幣404元），不少商家還宣稱「保證台灣正品」，有賣家還強調每天可供應50份，一周不到竟賣出上千份。

更讓人驚訝的是，淘寶網港澳台版上，還有賣家以每幅人民幣215至1萬2299元人民幣拍賣馬英九豬年春聯，並強調「本產品是預售，台灣朋友帶回，現在還沒帶回」，取信有意拍購者。

台北市議員鍾沛君分析，馬英九春聯的特色在於字是馬自己寫的，字體工整又獨樹一格，再加上馬英九個人魅力，才造成索取熱潮。她自印2萬2000份分送，一周下來現在手邊也僅剩1000張。

不過大陸淘寶網的春聯，多是和鍾沛君的聯名春聯，也被質疑出處。鍾沛君表示，她都採限量發放，但淘寶網光山東、上海賣家就賣出幾千張，合理懷疑應有部分是複印拍賣，還開玩笑說，以後馬英九甚至是自己聯名版春聯，都要加防偽線來證明正品。

除春聯外，馬辦也透露，今年馬英九還特別提了「旺」、「福」、「發」、「財」四字，製作一套四款金豬福卡，將於春節走春行程中發送給民眾，預料也將搶手。

馬英九豬年春聯淘寶網拍出天價。圖／截自淘寶網
馬英九豬年春聯淘寶網拍出天價。圖／截自淘寶網
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春聯馬英九
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