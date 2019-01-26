國民黨人事微調 程美華將接黨文傳會代主委

2019-01-26 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨文傳會主委懸缺近7個月，在徵詢「神力女超人」、黨籍立委許淑華出任意願遭拒後，國民黨近日確定代理主委改由現任副主委兼新媒體部主任程美華接任，原代理主委唐德明則續任副主委兼傳播部、黨史館主任。

程美華受訪時表示，相關人事訊息以黨中央正式發布為準，她對官銜沒有感覺，認為都只是一個職務。她說，對她而言，就是盡力將黨主席指派工作任務做好，最後能做出什麼具體成果比較重要。

程美華強調，當初決定受邀到國民黨文傳會任職，著眼的是要打好國民黨品牌形象，黨主席吳敦義是國民黨當然代言人，就是她重塑國民黨形象最主要的著手點。程相信，只要吳敦義形象能有具體正向改變，外界對吳與國民黨也就會有不同想法出現。

程美華也提到，未來也會持續加強媒體聯繫，讓媒體能藉由與國民黨多互動，加深彼此瞭解。

據了解，在邀許淑華出任文傳會主委人事案確定觸礁後，國民黨高層為備戰2020選戰，仍持續希望能補實文傳會主委人選，但考量總統大選提名的政治因素，人選改為評估由內升，現任代主委唐德明與程美華成口袋人選，本周才正式徵詢。

黨內人士分析，程美華是由吳敦義親自面試任用，上任至今也經常與吳就黨形象改造交換意見，做為發言人窗口頗獲信任，這也從程能以跨黨內會部籌組新媒小編群可見端倪。但考量程才到任才3周，對黨務還不熟悉，才以代理方式接手文傳會主委工作。

程美華獲聘新媒體主任主要任務就是要改造吳敦義網路形象，程獲拔擢，也被解讀吳參選總統機會更進一步。知情人士表示，程美華人事案已在簽呈中，預計農曆春節前的2月1日就會正式就任。