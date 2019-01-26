誰最聰明？柯文哲智商157王金平教數學吳敦義超強記憶

2019-01-26 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



外科醫生出身的台北市長柯文哲，智商157。圖／本報資料照 分享 facebook 總統級政治人物誰最聰明？台北市長柯文哲引用預官智力測驗成績，稱智商157，還比前總統馬英九多30、40以上；不過馬英九求學一路都搭乘建中、台大、哈佛資優班列車，蔡英文總統雖然小時候「英文很菜」，不過在克服之後，直取倫敦政經學院法學博士，前後反差最大。

國民黨3位被看好爭取總統寶座的大咖，朱立倫、王金平和吳敦義則都是「數字控」，對統計數據的掌握相當嫻熟，吳敦義記億力超強，連國小同學的座號姓名都還能背誦無誤，更是經常在公開場合「露一手」大背政策統計數字。

國民黨立委王金平師大數學系畢業，對政策熟悉程度可說建構在數字之上，加上熟悉議事規則的相關法令，不時提點朝野政黨在攻防上的盲點，總是可在衝突中找到圓滿達成任務的支點，因此贏得「公道伯」稱號。

國民黨主席吳敦義信手捻來就是台灣近年入境觀光客人數、對台免簽國統計數等等，絲毫不錯，台大歷史系畢業的他更喜歡引經據典，以古諭今，並將禮記禮運大同篇作為他從政準則，走到哪背到哪，背完還要來句「報告完畢」，幾乎成為他的招牌。

新北市前市長朱立倫出身會計系教授，也是「細節控」，朱立倫治理新北市8年，加上過去桃園縣、行政院的經驗，對政策並不陌生。知情人士透露，跟朱報告事情不用介紹背景，直接切入重點，最好3分鐘就結束，若超過10分鐘以上，他會忍不住打斷或皺眉，通常朱都是微笑傾聽，在裁示完畢後，涼涼提醒剛剛報告時援引數據的失誤，讓部屬絲毫不敢大意。

蔡總統曾透露小時候英文「很菜」，後來在母親的強力輔導下突破難關，蔡個性內斂，少數在公開場合展現強勢作風，與人激烈辯論當屬2010年與時任總統馬英九進行的ECFA辯論，當時雙方交鋒142分鐘，連馬事後肯定這樣的朝野互動模式。

智商157的柯文哲去年參與錄製益智節目，不等選項出現立刻秒答，主持人謝震武忍不住說「拜託等下其他參賽者不要這樣，等我唸完選項」。柯文哲透露，以前參加重症醫學專科考試，同場考生得知他也有來後，直接問第2名的是誰，意指大家直接認定他就是榜首。