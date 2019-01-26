政治人物網紅化 學者：不務正業已讓選民不滿

2019-01-26 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



擦子還是擦布？蔡總統在臉書建立票選活動。圖／擷取自蔡英文臉書 分享 facebook 有網友在公共政策網路參與平台提案，候選人需進行智力測驗並公布分數。學者表示，若依民主精神，這項提案不適當，成案機率也低，但背後凸顯的意義是政治人物不專業，不受信任；當前政壇「網紅化」，部分「政客」不務正業，民眾的不滿已達臨界點，政治人物必須深刻檢討。

中山大學政治研究所教授廖達琪表示，政府開放性的網路平台，民眾有自由提案權利，但提案能否獲得認同，也要獲得民意檢驗；即使最終成案，行政部門還是要衡量可行性，決定是否轉化為政策。

廖達琪說，若依民主的規範性意義來說，這項提案不適當。民主的核心意義就是平等參與，每個人都擁有一定的公民權及參政權，智力當然無法作為衡量參與選舉的標準，智力測驗分數不高，未必無法從事政治工作，替選民服務。

廖說，很顯然這是一項「諷刺性提案」，凸顯選民對政治人物有期待但也不信任。因文化與社會因素，傳統華人社會期待，選舉是選賢與能，政治人物應具有道德及專業能力，但長期以來，部分官員或民代的表現不如預期，選民自然對政治人物有疑慮，甚至對政治有負面觀感。

文化大學廣告系教授鈕則勳說，憲法保障人民平等權與參政權，選罷法也有規範被選舉人的基本資格，要求候選人智力測驗提案通過或實際執行的可能性很低，但網友透過KUSO方式，揶揄政治人物的不專業，會引發話題與一定程度的社會共鳴。

鈕則勳說，台灣社會普遍討厭政治，受不了政治人物惡鬥及不夠專業。當前政壇網紅化，部分政客不務正業，許多民眾即使不說，心裡不滿也早已達臨界點。政治人物要去反思與檢討，為何台灣民主施行這麼多年後，民眾卻要政治人物進行智力測驗。