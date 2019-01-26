候選人應公布智力測驗 網友公共政策平台提案

台北市長柯文哲智商157。圖／本報資料照 分享 facebook 中央地方議會常上演藍綠惡鬥戲碼，政壇也出現「網紅化」現象，讓民眾很有感。有網友在國發會公共政策網路參與平台提案，候選人都需進行智力測驗並公布結果，這項提案認為，選舉不應只是「選民的智力測驗」，更應對候選人進行智力測驗以利選民判斷。

網友提案，「候選人都需進行智力測驗並於顯眼處公開分數」，洋洋灑灑列出13項利益與影響，包括提供選民對候選人能力的參考，確保候選人有能力判斷、提出的政見能用。選民對候選人能力有知的權利，若未進行智力測驗，不願公開測驗結果，也是蔑視選民權利。

不過提案網友也表示，智力測驗分數不影響候選人的參選權利，智力測驗是重要參考，不是絕對參考。進行智力測驗時程，應在選舉開始至投票前三分之一或二分之一的期間進行。

公共政策網路參與平台「提點子」機制，提供民眾針對公共政策提議，60天內經5000人附議就能成案，主管機關須在二個月內具體回應並公布。這次的候選人智力需測驗提案，是在16日提出，距離成案門檻還有4000多個附議人數。

朝野立委聽聞這項提案都會心一笑，民進黨立委許智傑說，現在的選舉沒有學歷限制，意味學歷、智商不會影響從政，若再加入智力測驗並不適當。候選人最重要是個人特質與提出好政見，讓民眾判斷選擇。

民進黨立委賴瑞隆說，智力測驗只是測驗某段時間大腦或智力發展狀況，這項提案是年輕網友用幽默方式，提醒政治人物要更有智慧，謹言慎行，不應脫離人民的想法。

國民黨立委李彥秀說，網友提案雖有創意，但智商高低不代表能力強弱，也不能展現候選人對公共事務的熱忱跟熟悉度，及對於城市或國家的願景。選民評估後選人有很多量化跟質化的標準，只公布智力測驗結果，會放大智商與公職適任與否的關聯度，反而失準。