傳咬傷女友 唐鳳曾形容彼此是「命運交織」

2019-01-26 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



中時電子報報導行政院政務委員唐鳳咬傷女友。唐鳳前年底接受電視媒體訪問時首度透露感情生活狀態，唐鳳當時表示，自己有相處超過10年的伴侶，兩人充分互相了解，並形容為「命運交織」，對於伴侶的性別和姓名，唐鳳沒有透露。對於外傳，唐鳳辦公室今天表示，沒有回應。