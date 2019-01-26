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「不考慮悽慘下台！」謝長廷：總統叫我下台就下台

2019-01-26 00:12聯合報 東京記者蔡佩芳／廿五日電

駐日代表謝長廷昨天表示，在假消息、激將、羞辱之下悽慘下台很奇怪，所以他沒有這種考...
駐日代表謝長廷昨天表示，在假消息、激將、羞辱之下悽慘下台很奇怪，所以他沒有這種考慮。 東京記者蔡佩芳／攝影
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駐史瓦帝尼公使蔡明耀突然被派任駐日副代表，外界解讀意在架空、甚至逼退駐日代表謝長廷。謝長廷昨天強調，當然下台的事情，如果大家靜一下他可以考慮，「但是在這種假消息、激將、羞辱之下，我認為這種悽慘下台也很奇怪，對台灣的文化也很不好，所以我沒有這種考慮」；不過他又說，「如果總統、院長、部長叫我下台，我當然隨時可以下台。」

謝長廷昨下午與駐日記者茶敘。對自己被稱與高層溝通不良，謝長廷說，他每次回台都見到總統、國安高層，每次都會報告、說明現在日本遇到的問題和外館在做的事情，無所不談；他與外交部吳釗燮隨時通電話和簡訊，跟部長和總統還有機密電話，曾通了幾次。

他強調，說他跟高層溝通不良，完全不是事實；所謂派蔡明耀出任副代表是為了架空他的說法，「是假消息、沒這回事」。

謝長廷說，有人說他不適任，說他做得不好，日本人都不滿意，「這也是假消息」。有些反對的、反日的，一直用激將法，說部長管不了他，試圖看看吳釗燮會不會生氣，「說總統不敢調我，來刺激總統，再說院長不敢調我，不斷挑戰人性弱點也許會達到目的」。他說，這些也許可以達到目的，但都不是事實。

謝長廷說，蔡明耀出任公使是因為台灣法律修改，在日本可以有一個政務任用的公使，蔡明耀工作經歷、幹勁、企圖心都是受到肯定，他來日本當然是助力。

謝長廷說，這項人事早已決定，發表前也曾告訴他，有徵求意見。他對部長表示歡迎，也說明現在要做的事、自己的方針，蔡明耀得知後表示會全力配合，溝通很良好。「所以說他要來架空我，這也不可能，可以調我回去，他怎麼架空我呢？公文要我批嘛，所以不可能。這都是不了解的，為什麼放話我也不知道。」

謝長廷說，說他駐日都沒有成績，如果說日本沒有與我恢復邦交，那他真的很抱歉，沒有做到，但是其他以外的觀光、交流、經濟、教育，我們有很多成績，地方交流現在友好關係共一二六件，日本議員訪台、日本學生修學旅行等都有成長。

謝長廷吳釗燮外交部
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