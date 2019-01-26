蔡總統釋利多 警察可享軍醫院福利

2019-01-26 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／台北報導



蔡英文總統昨天肯定警察同仁在緝毒、打詐、掃黑等工作的努力，並頒發獎勵金給42位受獎代表。 記者余承翰／攝影 分享 facebook 總統蔡英文昨天表示，關於警察健康照顧問題，已請行政院幫忙，讓現役的警察比照現役軍人，使用軍醫院的健康照顧福利和措施安排，退休的警察也比照退休軍人的福利照顧和長照設施，已跟相關部門做討論，希望全面照顧警察健康。

蔡總統廿二日前往國道公路警察局第六公路警察大隊及龍潭分隊勉勵，對國道警察楊于辰執勤受傷，臉部縫四百多針，她告訴楊「還是很帥」，更佩服他站起來的勇氣；昨天在警政署頒發執勤辛勞工作獎勵金時，更要內政部長徐國勇和警政署長陳家欽為警察的健康福利和待遇提升，更加努力，接連對警界釋放利多。

根據目前「國軍醫療院所就醫優惠減免實施規定」，官兵、軍事校院軍費生到軍醫院共有八項優惠，例如，門診急診、住院和門診，健保費用部分全額減免，掛號也免費，住院期間的伙食費也得申請補助。此外，服役期間因公負傷，退伍後到指定國軍醫療院所也享同等就醫優惠。有官警指出，雖然政府還沒公布具體辦法，但對警察健康是一大福音。

蔡總統表示，去年國人對治安滿意度，是近五年最高，民眾對暴力、竊盜和吸毒等犯罪，感到嚴重程度是近年最低。新的一年要請警政署長繼續打擊詐騙、掃黑等，保障人民，新型態的挑戰像是危害社會安寧的假訊息，也要在保障言論自由的前提下因應。