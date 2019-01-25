蔡總統臉書替何志偉打氣 澄清國籍問題

2019-01-25 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統稍早透過臉書發文，替台北市第二選區立委補選民進黨候選人何志偉打氣，並為近來飽受被對手抹黑雙重國籍的事抱屈。蔡總統以當年接任民進黨主席不久遇到八八風災為例說，何志偉被派到南部協助救災，踩著爛泥，涉水搬運物資，「這是我認識的何志偉。一位謙虛、認真的年輕人。他不能選擇在哪裡出生，但他一直都選擇認真。」

蔡總統說，她最近到各地感謝國軍，因為有國軍弟兄姊妹犧牲假日保家衛國，大家才能好好放年假。

蔡總統話鋒一轉說，講到當兵，讓她想到最近因為選舉，被政治口水波及的何志偉。何志偉在美國出生，不過當年為了回台灣打拚，放棄美國國籍，也跟大家一樣盡義務、服兵役，還抽到「金馬獎」，到馬祖南竿服役。

蔡總統表示，她剛認識何志偉時，何志偉並不是最高票連任的市議員，而是民進黨青年部的基層同仁。剛到黨部不久，遇到八八風災，何志偉就跟大家一起，被派到南部幫忙救災，也一起穿著雨鞋、踩著爛泥，涉水搬運物資。

蔡總統說，這是她認識的何志偉。一位謙虛、認真的年輕人。何志偉不能選擇在哪裡出生，但一直都選擇認真。

以下是蔡總統臉書全文：

春節將近，最近我到各地感謝國軍。因為有國軍弟兄姊妹犧牲假日保家衛國，大家才能好好放年假。

講到當兵，讓我想到最近因為選舉，被政治口水波及的何志偉。他在美國出生，不過當年為了回台灣打拚，放棄美國國籍。志偉也跟大家一樣盡義務、服兵役，還抽到「金馬獎」，到馬祖南竿服役。

我剛認識何志偉時，他並不是最高票連任的市議員，而是民進黨青年部的基層同仁。剛到黨部不久，遇到八八風災，他就跟大家一起，被派到南部幫忙救災，也一起穿著雨鞋、踩著爛泥，涉水搬運物資。