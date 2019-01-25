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蔡總統臉書替何志偉打氣 澄清國籍問題

2019-01-25 23:14聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統稍早透過臉書發文，替台北市第二選區立委補選民進黨候選人何志偉打氣，並為近來飽受被對手抹黑雙重國籍的事抱屈。蔡總統以當年接任民進黨主席不久遇到八八風災為例說，何志偉被派到南部協助救災，踩著爛泥，涉水搬運物資，「這是我認識的何志偉。一位謙虛、認真的年輕人。他不能選擇在哪裡出生，但他一直都選擇認真。」

蔡總統說，她最近到各地感謝國軍，因為有國軍弟兄姊妹犧牲假日保家衛國，大家才能好好放年假。

蔡總統話鋒一轉說，講到當兵，讓她想到最近因為選舉，被政治口水波及的何志偉。何志偉在美國出生，不過當年為了回台灣打拚，放棄美國國籍，也跟大家一樣盡義務、服兵役，還抽到「金馬獎」，到馬祖南竿服役。

蔡總統表示，她剛認識何志偉時，何志偉並不是最高票連任的市議員，而是民進黨青年部的基層同仁。剛到黨部不久，遇到八八風災，何志偉就跟大家一起，被派到南部幫忙救災，也一起穿著雨鞋、踩著爛泥，涉水搬運物資。

蔡總統說，這是她認識的何志偉。一位謙虛、認真的年輕人。何志偉不能選擇在哪裡出生，但一直都選擇認真。

以下是蔡總統臉書全文：

春節將近，最近我到各地感謝國軍。因為有國軍弟兄姊妹犧牲假日保家衛國，大家才能好好放年假。

講到當兵，讓我想到最近因為選舉，被政治口水波及的何志偉。他在美國出生，不過當年為了回台灣打拚，放棄美國國籍。志偉也跟大家一樣盡義務、服兵役，還抽到「金馬獎」，到馬祖南竿服役。

我剛認識何志偉時，他並不是最高票連任的市議員，而是民進黨青年部的基層同仁。剛到黨部不久，遇到八八風災，他就跟大家一起，被派到南部幫忙救災，也一起穿著雨鞋、踩著爛泥，涉水搬運物資。

這是我認識的何志偉。一位謙虛、認真的年輕人。他不能選擇在哪裡出生，但他一直都選擇認真。

蔡總統稍早在臉書發文，貼了兩張民進黨立委補選台北市第二選區候選人何志偉當兵及八八...
蔡總統稍早在臉書發文，貼了兩張民進黨立委補選台北市第二選區候選人何志偉當兵及八八風災救災時的照片，呼籲支持者在周日立委補選支持何志偉。照片翻攝自總統臉書。
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何志偉民進黨國軍
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