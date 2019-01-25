不考慮請辭 謝長廷：因激將、羞辱悽慘下台很奇怪

2019-01-25 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



駐日代表謝長廷表示，他與外交部、國安高層沒有溝通不良的問題，派蔡明耀出任副代表是為了架空他的說法，「這是假消息，沒這回事」。

謝長廷說，當然下台的事情，如果大家靜一下他可以考慮，「但是在這種假消息，激將、羞辱之下，我認為這種悽慘下台也很奇怪，對台灣的文化也很不好，所以我沒有這種考慮，但是如果總統、院長、部長叫我下台，我當然隨時可以下台。」

謝長廷下午與駐日記者茶敘，他說，每次回台都有見到總統、國安高層，每次都會報告、說明現在日本遇到的問題和外館在做的事情，無所不談，沒有溝通不良的問題。

他與外交部長吳釗燮隨時通電話和簡訊，部長和總統還有機密電話，曾通了幾次。說跟高層溝通不良，完全不是事實。

謝長廷說，蔡明耀出任公使是因為台灣法律修改，日本可以有1個政務任用的公使，蔡明耀工作經歷、幹勁、企圖心都是受到肯定，他來當然是1個助力。

謝長廷說，這項人事安排其實更早已決定，發表前曾告訴他，有徵求他的意見。謝長廷說，他對部長表示歡迎，也說明現在要做的事、自己的方針，蔡明耀得知後表示會全力配合，溝通很良好。「所以說他要來架空我，這也不可能，可以調我回去，他怎麼架空我呢？公文要我批嘛，所以不可能。這都是不了解的，為什麼放話我也不知道。」

謝長廷也肯定現任副代表郭仲熙擔任政務和新聞以外的督導，也得到僑界的好評，調任台日關係協會秘書長，不是降調。現在調整是配合郭的時間。台日關係協會秘書長是很忙碌的，日本訪台外賓非常多，人脈要廣，要熟悉日本的人脈，郭仲熙具備這個條件。對他來講，郭出任秘書長很方便，代表處與關係協會的聯絡更直接。「他不是降調，這完全是空穴來風、無中生有。」

謝長廷說，有人說他不適任，說他做的不好，日本人都不滿意，這也是假消息。日本人不滿意，是哪一個人，講一個名字來就好。

謝長廷說，下台的事情，如果大家靜一下他可以考慮，但是在這種假消息，激將、羞辱之下，這種悽慘下台也很奇怪，對台灣的文化也很不好，所以他沒有這種考慮，但是如果總統、院長、部長叫他下台，他當然隨時可以下台。

謝長廷說，有些反對的、反日的，一直用激將法，說部長管不了他，試圖看看吳釗燮會不會生氣，說總統不敢調我，來刺激總統，再說院長不敢調我，不斷挑戰人性弱點也許會達到目的。這些也許可以達到目的，但都不是事實。

謝長廷說，說他駐日都沒有成績，如果說日本沒有與我恢復邦交，那他真的很抱歉，沒有做到，但是其他以外的觀光、交流、經濟、教育，我們有很多成績，地方交流現在友好關係共126件，日本議員訪台、日本學生修學旅行等都有成長，也很努力。