向洪秀柱拜年談朱洪配？朱立倫：互道新年恭喜

2019-01-25 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



新北前市長朱立倫卸下市長職務後表態參選2020年總統，近來強調黨連團結都可能難勝選，已沒有黨內分裂的空間，今還在臉書分享向國民黨前黨主席洪秀柱拜年的合照；針對兩人碰面有無討論朱洪配，朱今晚到台北市出席「廣恩老人養護中心年終忘年會」活動受訪則表示沒有，主要是互道新年恭喜。

朱立倫說，他今天早上特別跟洪秀柱拜年，其實上個月才見面，今天是特別去送春聯，今年逢豬年，希望豬年諸事大吉、平安，也祝福洪秀柱，「我從她擔任立委開始就都稱呼她洪阿姨啦」，今天兩人見面也很開心。

針對與洪秀柱是否有合作的可能，朱立倫說，4年前「換柱」風波的情況，洪也很能理解，未來還需要洪在黨內，不論大選或後續，「我相信她都會給我很多很多的指導跟幫忙」。

今天朱分享向洪拜年的合照，也被外界認為象徵一別過去「換柱」風波、兩人關係破冰等，對此，朱則說，「我們不是早就...大家已經說了很多次了」，其實他與洪常常見面，這個月正好拿春聯拜年；兩人這次會面並沒有談到朱洪配等議題，主要是互道新年恭喜。

朱也再次強調，國民黨就算團結一致要爭取2020勝選都會相當辛苦，所以沒有不團結的空間，更重要是希望黨能不斷改革、爭取民眾的認同；所以目標是爭取勝選，改善台灣經濟、改善兩岸關係，讓民眾能過好日子。