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政府機關春節要開「假日門市」 徐國勇：我也不會休假

2019-01-25 16:55聯合報 記者李承穎╱即時報導

行政院長蘇貞昌昨天宣布，今年春節是史上最長假期，政府各機關人員應有「假日門市」的觀念。內政部徐國勇今天表示，假日門市觀念來自企業，假日餐廳生意最好的時候，怎會關門？所以像是跟人民遊憩、民生有關的公家機關，那就要有假日門市概念，如林務局的森林遊樂區，讓民眾在假日也能享有休憩活動。

徐國勇說，包括警察、消防在年節都照樣輪班，還有移民署更忙，因為出入境多了20％的業務，也會調度人力讓國人出入境更加方便，但一定會保障公務員的權益保障，該有的補休和加班，絕對不會苛扣。

徐國勇說，他會跟公務員站在一起，他春節9天也不會休假，其實來到內政部後，至今都沒休假，但是不會要求各單位署長，春節一樣不休假，不過希望他們能去勉勵基層同仁。

內政部部務會報昨天通過「警械使用條例」部分條文修正草案，明定人民對警察違反警械使用規定侵害人民權益的賠償回歸國家賠償機制。

徐國勇說，回歸國家賠償法制度，對警察和人民最有保障，由國家賠償遭受到損害的人民，更有力量，若民眾直接對警察，造成警察財產假扣押，但最後警察無罪或不必賠償，卻已因假扣押造成同仁困擾，因此新修正草案對警察、人民都是雙贏局面。

至於警政署人事異動名單是否有所延宕？他說，警察有7萬4千元大軍，異動相當複雜，有各種評比，比如上次抓賄選，有一定期限，這些都是警察績效評比，但將會盡快公佈名單異動。

內政部長徐國勇指出，春節期間他也不會休假。記者李承穎／攝影
內政部長徐國勇指出，春節期間他也不會休假。記者李承穎／攝影
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警察徐國勇內政部
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