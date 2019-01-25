影／蔡英文釋利多！警方將可使用軍醫院福利

2019-01-25 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



總統蔡英文今天和內政部長徐國勇到警政署，頒發警察機關執勤辛勞工作獎勵金，給予各警察機關和各轄市警察局主官等42人，蔡英文致詞說，警察健康照顧問題已請行政院幫忙，讓現役的警察比照現役軍人，使用軍醫院的健康照顧福利和措施安排，退休的警察也比照退休軍人的福利照顧和長照設施，已跟相關部門做討論。

蔡英文說，前幾天和部長徐國勇到國道警察局勉勵，他看到龍潭分隊的員警，因執勤受傷縫了四十多針，她告訴員警「還是很帥」，但最讓她感到敬佩的是重新站起來的勇氣，看到許多盡心盡力的同仁，要請部長和署長為警察的健康福利和待遇提升，更加努力。

蔡英文表示，警方去年打擊犯罪不遺餘力，破獲最大宗一粒眠的走私案，反詐騙也建立國際協力，並和金融機構合作，已成功攔截四億元，也修法比照組織犯罪，重罰詐騙集團，國人對治安滿意度，是近五年最高，同時對暴力、竊盜和吸毒等犯罪，民眾感到的嚴重程度也是近幾年最低。

蔡說，如果沒有警方成功打擊犯罪，將對台灣社會最大的危害，各位警察的辛勞她看到了，相信民眾也有看到了，但時代在變，犯罪型態日行月異，要共同解決台灣社會的新聞提。