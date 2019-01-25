交戰犯才談綠白合作？ 郝龍斌：沒中心思想的機會主義

2019-01-25 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



台北市長柯文哲近日受訪重提，要「綠白合作」民進黨就要先交出戰犯。國民黨副主席郝龍斌中午批評，柯這個主張證明，「綠白合作」只是機會主義產物，沒有中心思想。郝說，綠白對攸關國家定位的兩岸路線須説清楚，不是「撿到槍」就可蓋過一切。