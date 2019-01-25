大數據看2020總統大選！蔡英文戰力滿點 國民黨獲勝要靠他？

2019-01-25 14:34 聯合新聞網 文／大數聚提供



總統蔡英文。 本報系資料照/記者鄭清元攝影 分享 facebook 距離2020總統大選只剩下一年，各政黨也開始積極鋪路，角逐總統大位。民進黨的現任總統蔡英文爭取連任，國民黨則有三顆太陽彼此角力，而台北市長柯文哲則被視為程咬金！這些可能參選人的網路聲量又是如何呢？

距離2020總統大選還有一年的時間，民進黨的現任總統蔡英文受到獨派逼宮，連任面臨威脅，賴清德也可能參選；國民黨則希望延續2018九合一選舉的獲勝優勢，浮上檯面的就有前新北市長朱立倫、黨主席吳敦義和前立法院長王金平，究竟是誰的聲勢最高，最後可能出線呢？

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透過《TVBS》的最新民調，台北市長柯文哲如果參選，可能成為最大變數。TVBS的民調指出，2020總統大選，柯文哲支持度為36%，朱立倫支持度為30%，總統蔡英文支持度僅為15%。如果是王金平和吳敦義出馬，王金平對戰柯文哲和蔡英文，支持度為22%：38%：15％；若是吳敦義出馬迎戰柯文哲和蔡英文，則為13%：45%：17％。名嘴陳鳳馨在政論節目《少康戰情室》上分析，以民調來看，朱立倫是國民黨內最強戰將，但若柯文哲參選，將同時分裂國、民兩黨。柯文哲若瓜分兩邊各三分之一的選票，就贏定了。

蔡英文網路聲量爆衝 賴清德會是對手嗎？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢分析，這一個月以來蔡英文網路聲量、社群力大爆發，總聲量有1163215筆，是賴清德152466筆的7倍之多。蔡英文除了改變臉書經營策略，用年輕人的長輩圖、撿到槍戰力滿點的PO文內容增加黏著度；獨派大老逼宮後，也替蔡創下更高討論度，好感度也大增。

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至於賴清德，在內閣總辭的聲量高點後，討論趨於平淡，自己的臉書也僅分享回到台南探望維冠大樓倖存者的行程。蔡英文的社群活躍度也遠高於賴清德，但未來賴清德是否會接任國安會秘書長，再替自己創造聲勢，也值得觀察。

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國民黨內三顆太陽 網路優勢v.s黨政勢力？

2018九合一選舉國民黨大勝，也讓外界相當好奇2020年總統大選國民黨內的角力。一開始最早表態的是朱立倫，在去年12月25日就宣布將參選，更安排在二月中旬訪美；吳敦義則傳出可能在316立委補選結束後表態，而前立法院長王金平也可能有意角逐。這三人的網路聲量又是如何?

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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢，民調取得優勢的朱立倫，在網路聲量上也領先吳敦義和王金平。雖然吳敦義、王金平掌握黨內系統和地方實力，不過在網路聲量僅在有新聞議題時發酵，平時較少耕耘社群。朱立倫則是緊抓國民黨的年輕支持者，雖然宣布參選後聲量未持續往上，但臉書有不少時事梗。在文化部長鄭麗君被打巴掌後，朱立倫也隨即表示自己譴責暴力，但要蔡英文不要雙重標準，像「只有一隻眼睛的鹿」。另外朱立倫的臉書也會分享看電影、逛夜市等行程照片，日前流行的十年大挑戰也有不少人按讚。在社群活躍度上，朱立倫也高於吳敦義和王金平。

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升級打總統選戰 柯文哲要先過立委輔選這一關？

雖然民調顯示，柯文哲若參選將增加不少變數，甚至可能瓜分票源取得優勢。不過近期柯文哲在過往擅長的空戰上卻施展不開。被視為是柯家軍的立委補選候選人陳思宇，在這次選戰中的表現也不盡理想，空戰對上地方動員實力雄厚的陳炳甫、何志偉，還是苦戰。立委補選的結果，也將影響到柯文哲後續動向。

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