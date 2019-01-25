救國團：黨產會刻意製造救國團很多錯誤印象

2019-01-25 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



救國團日前不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織、凍結名下資產，聲請停止執行卻遭台北高等行政法院駁回，救國團主任葛永光今天強調，將依法提起抗告，以維護權益及憲政法制。黨產會一直刻意製造救國團很多錯誤印象，事實上救國團每年辦理與創設目的有關，也就是在公益、服務、教育、健康等四大志業上的工作支出，約占收入96%以上。

救國團今天舉行「扶弱送愛、傳愛台灣」公益嘉年華會全國公益連線暨「聚•分享～愛心園遊會」愛心捐款活動記者會。

葛永光指出，救國團為公益社團法人，不像政黨有黨費、政治獻金、競選經費等財產可自由使用，如今救國團所有財產「全數」遭到凍結，除非事前取得黨產會同意，否則無法動支，黨產會的處分，實際上已完全剝奪救國團的財產處分權，就連救國團為履行與各地方政府所締結促進民間參與公共建設之營運移轉契約，如各運動中心、政府標案等，也不例外。

葛永光說，從去年8月7日以來，救國團為了申請經費動支，和黨產會間頻繁公文往來，可以證明救國團所有財產都被禁止處分，而且黨產會原本承諾救國團「按季」提報開支審核，事後竟反悔要求改成「按月」提報，明顯違反誠信原則。

此外，葛永光說，黨產會在審核救國團工作經費過程中，不斷考驗事務辦理的時程底線，當月急迫的經費支出，經常當月才慢吞吞的開會審議，並不斷要求補件說明，讓救國團疲於奔命，嚴重干擾人民團體運作，公益救災甚至因此延宕。例如救國團去年申請動支用於8月23日，南部大雨救災行動的愛心急難扶助基金，黨產會拖遲多日，遲誤救援時機，此外原本預定辦理的青少年法治研習營，也因為黨產會拖延審查而無法辦理。

葛永光表示，由此可見黨產會明顯無法理解、掌握公益社團法人活動的意義和功能，現在卻透過經費審核權限，「全面介入」救國團內部和外部的工作決策，無異已經侵奪、架空救國團的自主權，箝制救國團的結社自由，不但違憲違法，也嚴重侵害人權。因此，救國團基於公益精神及信念，對於台北高等行政法院的裁定結果將依法提起抗告，以維護權益及憲政法制。

葛永光還宣布，將去年10月份各縣市救國團所舉辦的「聚•分享〜愛心園遊會」活動結餘款，捐給各縣市的公益團體，會中並邀請「中華民國自閉症總會」理事長郭金城、秘書長潘怡伶，及「桃園脊髓損傷潛能發展中心」主任林洋彬，現場接受救國團8萬3000元的愛心捐贈。

葛永光說，黨產會一直刻意製造救國團賺很多的錯誤印象，事實上救國團每年辦理與創設目的有關，也就是在公益、服務、教育、健康等四大志業上的工作支出，約占收入96%以上，一切都依照國稅局的規定。這就是救國團最真誠與真實的一面，希望不要再有人刻意在公益上貼假標籤，成為台灣的罪人。