常委建議提名訂二分之一條款 藍黨務系統態度保留

2019-01-25 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨中常委李昭平前天在中常會上提案建議，未來黨公職提名應訂「公職人員二分之一條款」，各級民代除非黨徵召，否則任期未過半不能爭取黨提名轉戰其他公職，引發基層民代反彈。據了解，黨務系統也傾向不支持。

對此，組發會主委李哲華表示，尊重智庫後續評估結果。

黨務人士表示，政治人物做任何參選決定，都會有自己的判斷，選擇了就要承擔後果，一切由民主機制決定。黨務人士說，相關制度民進黨也曾經實施過，後來就取消了，不敢有這規定，國民黨提名機制何必給自己綁手綁腳。

外傳相關建議案是因部分黨籍立委擔心將展開的立委初選，將遭縣市議員挑戰。黨內人士分析，國民黨現有的17位區域立委中，目前僅台北市第7選區立委費鴻泰、桃園市第5選區立委呂玉玲明確表態挑戰，即使有競爭選區，黨也會盡力協調，讓選情愈單純愈好。

此外，其他可能遭挑戰的桃園市第3選區立委陳學聖，已評估轉換選區爭取連任。新竹縣立委林為洲在原新竹縣選區一分為二後，也還在考慮參選選區，扣除這些選區，多數現任者不用太擔心。

黨內人士也以立委選舉為例指出，不考慮原住民選區，目前全國73席區域立委國民黨僅掌有其中17席，另原有3席補選中，這也就相當於下屆立委選舉將有53個選區要有新血投入，所屬地區的縣市議員就是人才庫，為何要以制度阻礙黨的人才流動？

有現任立委表示，九合一選舉過後大環境對國民黨有利，傳統藍營優勢選區除非現任者夠強，要不一定挑戰者眾，黨沒立場阻礙黨員參選，現任者應有接受挑戰勇氣。但也有現任立委認為，縣市議員剛當選，與選民還有承諾，貿然轉戰不符民主精神。

周三國民黨中常會上，李昭平提2建議案，主張下屆立委提名，現任17個區域立委選區應該優先完成，以及公職人員2分之1條款。但對第二個提案，中常委蕭景田主張，與現任公職權利有妨礙，要訂也要有日出條款，下一屆開始適用。