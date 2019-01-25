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【重磅快評】拉韓國瑜共築牆？川普腦子感染陳明通

2019-01-25 12:57聯合報 主筆室

現在的世界，有一幫子人在拆牆，而另一大票人卻在築牆。全球化走到今天，還有人拚命築牆，不禁令人長嘆。

美國的川普就是築牆的代表人物，他在競選時最有力而典型的主張，就是沿著美墨邊境築一道高牆，而現在他與民主黨占多數的眾議院，為了這一道牆的預算僵持不下，政府關閉至今。

美國以前是拆牆的先鋒，所謂「冷戰」，正是沿著東歐與東亞兩道邊界形成了迤邐萬里的鐵幕，而其最最著名的象徵，就是在柏林這個城市裡築起的劃分東西的「柏林圍牆」，1989年它被一夕推倒，開啟了拆牆時代，跟著蘇聯瓦解、東歐劇變，連以色列和巴勒斯坦都曾捐棄成見進行和談，一度達成了協議。

美國在這一波又一波的民主拆牆行動中，扮演了無與倫比的角色。雷根兩年前就在柏林的布蘭登堡門演說，向蘇聯的總書記戈巴契夫喊話：「戈巴契夫先生，打開這扇門！戈巴契夫先生，推倒這堵牆！」

推倒這堵牆的英文是Tear down this Wall。其實就是「拆掉這個牆」。當年篤志於拆牆的美國，何等豪氣？

台灣也是冷戰的一個重要組成部分，鐵幕就在台海彼端，但海峽這頭的中華民國曾經堅信，它所持的精神信念將會無遠弗屆地傳播到對岸的內陸。

現在，美國帶頭在築牆，川普的腦袋變成了：Build up this Wall！不只是美墨那一堵有形的牆，美國與它的西方聯盟，以及它的東亞夥伴，都在防堵一家科技公司叫做「華為」，加拿大逮捕了華為的公主孟晚舟，各國紛紛以安全為由宣告撤除與華為的合作，台灣不落人後，昨天由行政院宣布全面性禁用大陸資通訊製品。

西方與民主陣營的信心可謂突然從過去的巨人，萎縮成了侏儒，他們擔憂民主將會夭折，他們信仰的美好國度將會在地球消失，因此必須重新築起一道牆，將惡魔摒於門外。將中國以及其盟友，攔在一個眼不見為淨的邊陲。

美國弔詭地成了中國的模仿者，中國除了秦、漢以迄於明的長城，如今最為人詬病的就是它摒蔽一切的網路長城，美國好似忽然發現，築牆確是一個絕妙的策略，而回到「冷戰」，更是一個好點子。

歷史多麼反諷，中國的科技產品成了眾人圍堵的對象，但理由卻是它可能植有吾人看不見的後門，可以窺探與蒐集情報。它形同肯認了，中國的科技達到了美國無法勘破與超越的層次！

不幸的是，川普的腦子竟感染了蔡英文以及陳明通，決定跟著在海峽此端築牆，以全力圍堵「中國」，陳明通去跟韓國瑜說項，要他一起擋住對岸。但韓國瑜要「東西賣得出去，人進得來」，意思就是拆牆。這無非就是一場築牆與拆牆的對話，陳明通說的是「築牆」的戰略，韓國瑜回的卻是「拆牆」帶來的市場！

2020年大選，就將是陳、韓對話所揭示出來的，一場「築牆」與「拆牆」的競賽，台灣的選民如何對這道歷史的習題作答，十分引人入勝！

陸委會主委陳明通23日（左）拜會高雄市長韓國瑜，陳拉著韓手大談「築牆」戰略。記者...
陸委會主委陳明通23日（左）拜會高雄市長韓國瑜，陳拉著韓手大談「築牆」戰略。記者黃仲裕／攝影
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韓國瑜陳明通冷戰
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