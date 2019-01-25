柯文哲想跟韓國瑜「舊情復燃」？ 沈富雄：枉費柯IQ157

2019-01-25 13:46 聯合新聞網 綜合報導



前民進黨立委沈富雄認為韓流不可能站在柯文哲這一邊，直言柯文哲2020絕對選不上。圖片來源／聯合報系資料照 分享 facebook

柯文哲近日發言時常提及韓國瑜，日前上節目接受專訪時，更大批民進黨新潮流，並幫韓國瑜抱屈。對此，前民進黨立委沈富雄認為柯文哲想和韓國瑜「舊情復燃」，但他指出此事不可能發生，並直言枉費柯文哲智商有157。

沈富雄在政論節目《新聞深喉嚨》中指出，韓國瑜去（2018）年台北市長選舉時，以欠柯文哲一個情為由，沒有北上幫丁守中站台；此次立委補選卻北上幫國民黨候選人陳炳甫站台。

沈富雄認為，柯文哲是在看，「第一點，人情還了；第二點丁丁你完全不來，現在炳甫你來了」，意味韓國瑜與他的心和距離有在變化。沈富雄推測，柯文哲應覺得韓國瑜站在他這邊的可能性越來越低，所以現在又重起戰火，修理新潮流，替韓國瑜講話，看看韓國瑜能不能舊情復燃。

但沈富雄指出這種事情不可能發生，因為越接近選舉，韓國瑜的黨性愈強，直說枉費柯文哲智商157。對於媒體人黃暐瀚曾提及柯文哲2020當選的兩條件，韓流會過來及白綠分手，沈富雄分析，只要柯文哲參選，那白綠一定分手，但因為韓流不會站在他這一邊，所以現在就可以下結論，柯文哲2020絕對選不上。

對於《TVBS》民調顯示柯文哲支持度領先的結果，沈富雄則認為，國民黨沒有歸隊的只有19%到20%，現在並不高；柯文哲看到這個數目，願意在國民黨這邊下功夫的空間不大。但中立選民有46%、42%，都超過40%，沈富雄指出這就是柯文哲要韓流的原因。

沈富雄直言，雖然韓國瑜帶動中間選民的票，來歸向柯文哲的可能性不是沒有，但韓國瑜不會那麼笨，所以不可能。