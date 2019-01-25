馬王破冰碰面 聊的仍是韓國瑜

2019-01-25 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



王金平從政40餘年首度出書，「簽書」成了他最近繁忙的工作事項之一。記者張文馨／攝影 分享 facebook

前總統馬英九日前推出個人回憶錄，立法院前院長王金平出書《橋—走近王金平》，九月政爭事件的兩位主角同時出書，談政爭和318運動等過程，王金平在前日上午親自到馬辦送書，並和馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑做下來聊天45分鐘，據轉述馬英九特別好奇引發韓流的三山造勢如何促成，王侃侃而談，氣氛熱烈，不過並未觸及2020議題。這也是兩人在政爭之後首度坐下來單獨會面，破冰意味濃厚。

據了解，馬王兩人最近是在國民黨前主席連戰女兒連詠心的歸寧宴上碰面，當時馬特別問王有沒有收到他寄送的書，並關切王的新書何時出版，還要王記得送他一本。蕭旭岑說，馬辦上周接到王辦電話，指王金平要親自送書給馬，這才促成這次見面，當天兩人坐下來就聊九合一選舉輔選經驗，王讚馬賣力輔選，馬說王金平幫了高雄市長韓國瑜很大的忙，並好奇詢問轟動政壇的高雄三山造勢是如何辦成，王金平侃侃而談，馬聽得相當專心。

蕭旭岑說，王金平除了送上新書外，也送了水果禮盒給馬英九，馬則回送春聯及雲林西螺瑞春醬油。實際上，拜會馬英九的前一天，王金平的臉書粉絲專頁「台灣公道伯」放上馬、王兩人新書的照片，幫自己打書之餘，也推銷馬英九的書；在拜會結束後，王金平辦公室貼出馬英九致贈的春聯，作為呼應。