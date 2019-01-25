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【即時短評】徐文志投「敵營」 嘉義市的2020很錯亂？

2019-01-25 12:11聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

國民黨市長黃敏惠（左二）打敗尋求連任的涂醒哲（右一），為藍營光復版圖，黃有意找綠...
國民黨市長黃敏惠（左二）打敗尋求連任的涂醒哲（右一），為藍營光復版圖，黃有意找綠營人士徐文志當副手，這一道「藍綠牽手」的政治實驗習題，雙方政黨態度引人關注。本報資料照
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嘉義市面積不大，政情卻複雜詭譎，去年底嘉義市長選戰，呈現藍、綠、無黨「三方爭霸」態勢，彈丸之地成了一級戰區。選後發展一樣精彩，國民黨市長黃敏惠殺出重圍奪下政權，有意找綠營人士當副手，這一道「藍綠牽手」的政治實驗習題，雙方政黨態度引人關注，必須用上等的政治智慧面對，處理不好的一方肯定會受內傷。

熟悉地方政治生態的人都知道，徐文志會加入民進黨與立委陳明文關係很大，在徐加入民進黨之前，徐其實就與黃交好，也是她的支持者，在涂醒哲擔任市長任內，徐並未受到重用，徐一度在街頭豎立個人大型看板，被解讀是有意在初選階段挑戰涂，徐、涂雙方關係不洽，人眾皆知。現在徐在地方關係上回歸黃的圈子，一般都不感意外。

真正的問題是，徐在小英之友會成立階段，跟小英總統建立了關係，成為第一任理事長，因此徐文志自我表述的政治態度是支持小英，不在乎民進黨是不是對他有所處分，算是對蔡英文有了交代。

但這個姿態將會在支持蔡英文的民進黨和嘉義市小英之友會之間產生微妙的對待差異，也會在國民黨是否支持黃敏惠任用徐文志擔任副手多了一層考量，如果2020年還是蔡英文代表民進黨參選總統，屆時市長支持國民黨總統候選人，副市長支持民進黨候選人，雙方面的支持者會不會感到錯亂？

有一部分綠營人士比較在意的是，去年嘉義市長選戰時，徐文志的支持對象是誰？如果他支持的是黃而不是涂，綠營對待徐出任黃的副手的政治解讀自又不同，徐加入黃市府的問題和後續發展，恐怕不會像當事人和相關政壇人士所說的那麼單純。

種種問題交疊在一起，未來藍綠雙方會不會從政黨黨紀層面考量徐文志出任黃敏惠副手的問題，將是對雙方政治智慧的挑戰。

去年九合一選舉，當時身兼民進黨主席的蔡英文總統多次到嘉義市為拚連任的市長涂醒哲等...
去年九合一選舉，當時身兼民進黨主席的蔡英文總統多次到嘉義市為拚連任的市長涂醒哲等人黨籍候選人助選。本報資料照
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「對小英總統覺得抱歉，這也是我裹足不前的原因。」徐文志不諱言自己是民進黨籍，他說...
「對小英總統覺得抱歉，這也是我裹足不前的原因。」徐文志不諱言自己是民進黨籍，他說，入黨出發點是力挺小英總統的理念，黨齡2年，他不會主動退黨，若黨要處分，會坦然接受。記者王慧瑛／攝影
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徐文志（右四）是建築師，曾任嘉義市小英之友會理事長，徐說，自己不是「跳船」的人，...
徐文志（右四）是建築師，曾任嘉義市小英之友會理事長，徐說，自己不是「跳船」的人，政治上還是挺小英總統（前排中），但為嘉義市、為公眾服務不分藍綠。 圖／徐文志提供
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蔡英文黃敏惠
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