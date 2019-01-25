重申非國民黨附隨組織 救國團：何時看過辦政治活動

2019-01-25 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



救國團今舉辦愛心捐款活動記者會，救國團主任葛永光今致詞時表示，國民黨是政黨團體，附隨組織一定也是政治團體，「66年來，你什麼時候看到救國團在辦政治活動？」他強調救國團辦的都是公益活動。

救國團因不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織，遭凍結名下資產，向法院聲請停止執行，本月初卻遭高等法院駁回。

葛永光表示，救國團一再提出證據澄清救國團成立之初是隸屬國防部，屬於政府組織，黨產會卻引述前總統蔣中正日記內容，作為救國團是國民黨附隨組織的依據。

葛永光向黨產會喊話，救國團為人為善，是一個超越黨派的組織，是政府最好的夥伴，懂得運用救國團力量幫助施政的，是聰明的政府；現在包括台南、基隆、桃園市等，幾乎每一個地方政府都會變成聰明的政府，希望中央政府能聰明一點，也希望跟黨產會繼續維持良好互動。

不過，葛永光也提到，救國團現在跟黨產會互動還不錯，最近救國團申請經費動支支出，黨產會都很快審查通過。像是今年年終獎金日前就已核定，由於去年活動中心整體營運衰退，盈餘減少，今年救國團年終獎金平均2.55個月，最高3個月，不若以往最高可能達3.5個月獎金。