【重磅快評】韓國瑜網紅秘訣「唯真不破」 說給誰聽？

2019-01-25 11:39 聯合報 主筆室



高雄市長韓國瑜網路聲量居高下下，日前還化身「韓大廚」直播做年菜。圖／截取自韓國瑜臉書 分享 facebook

這陣子民眾被政壇人物爭開直播肯定搞壞了胃口，看到這些政壇老面孔或民眾叫不出名字的閣員在鏡頭前賣萌、唱歌，網友多半不賞臉。這波選後興起的政壇網紅熱，都是因「韓流」而起東施效顰下的產品，但選後唯一還能維持高網路聲量，大概也只有韓國瑜，連堪稱政壇網紅始祖的柯文哲都坦承網路聲量不如韓。

有PTT網友便笑稱「韓國瑜歸隱山林的十幾年，應該有撿到什麼武功秘笈之類的，」韓國瑜昨天只用「政治語言唯真不破」八字箴言回應。「唯真不破」這四個字也說明了為什麼其他政治人物無法像韓國瑜一樣，在網路上人氣不墜，因為都太「假」了。

在與王世堅在議會答詢暴紅之前，韓國瑜對多數人是陌生的，其他人則是長年在政壇打滾的老面孔。例如選後轉型為暖男邁邁的陳其邁，很多人卻對他七年前在立法院質詢當時陸委會主委王郁琦說出「挖恁爸爸」印象更深刻。選舉期間在臉書上也發過撩妹文的蘇貞昌，他對攔路陳情的反深澳電廠瑞芳自救會會長陳志強怒目拍肩打肚的畫面，更叫人難忘。

他們都是久居廟堂的政治人物，要靠網路直播或發文形塑出與過往截然不同的形象，固然有人埋單，但也更多人不以為然。更遑論其他閣員，既沒知名度又沒個人特色，重點是，他們都忽略了，政策本身才是「產品」，而不是閣員在鏡頭前把自己當商品推銷。

而被譏為「已經落伍」的柯文哲近日受訪時屢提及過往他與韓在北市府共事的往事。包括指「某潮流」搶了菜攤丟了江山，更爆料韓曾在北市府上班三天，卻因為有人說「你這樣這樣交朋友，我們怎麼信任你」，韓為了不讓長官為難，決定離開，柯也為民進黨欺負韓太過份而大表不平。

但外界更多的質疑是，當時身為韓上司的柯文哲，除了跟太太到雲林登門拜訪韓外，又為韓頂住了什麼壓力？難道不是當時柯還巴望著「白綠合作」、不敢開罪民進黨，旁觀綠營狼群撕咬韓，並屈服於民進黨的壓力之下，讓韓黯然離開北農與市政府？

且為什麼柯文哲不在選前爲韓國瑜抱屈，現在才跳出來？ㄧ直被認為有志於2020的他，還不是看準韓流當道，想趁機討人情、蹭熱度，好趁機吸收藍營選票，這種「算計」不也是一種假嗎？看盡人情冷暖的韓國瑜必定也是點滴在心。韓國瑜這句「唯真不破」，除了說給那些以為換上新面具選民會忘了真面目的政客聽，網路聲量消風的柯文哲也該認真聽聽吧。