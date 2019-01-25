臉書封鎖刪文 柯文哲：我不會，細節問小編

2019-01-25 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲臉書粉絲專頁有高達211萬個粉絲，人氣相當高，卻有網友在PTT上爆料，指出柯臉書粉專居然會刪文，甚至還有用戶被封鎖，酸柯是否已容不下不同聲音；對此，柯文哲今早主持交通會報前受訪表示，他看臉書專頁不會看到誰就封殺誰，細節要問臉書小編。

針對臉書粉絲頁遭爆料封鎖部分網友、刪留言，柯文哲表示，這倒是沒有，可能突然上網的人太多擠到後面去了，細節要問柯昱安（市府副發言人、臉書小編），他看臉書專頁不會看到誰就封殺誰，太累了，他不會幹這種事，「人家要講話就讓他講話，隨便他」。

對此，柯昱安表示，他為此近日查看柯文哲臉書粉專後台紀錄，發現最近一年來沒有封鎖現象，柯文哲臉書有五個小編包含他與媒體事務組同仁，上一次有封鎖紀錄是去年四月，為了什麼事情才封鎖他太不清楚；市長臉書約有211萬粉絲，總共被封鎖不到50個。