黃敏惠從綠營找副手 藍綠主委都說樂見其成

2019-01-25 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



國民黨嘉義市長黃敏惠的副手人選，盛傳將由行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長、嘉義市小英之友會前理事長徐文志（右）出任。圖左為行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉。本報資料照片 分享 facebook

國民黨嘉義市長黃敏惠的副手人選，盛傳將由行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長、嘉義市小英之友會前理事長徐文志出任，徐仍有民進黨員身分。對此，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯、民進黨嘉義市黨部主委黃大祐都說，只要對嘉義市發展、對市民有利，樂見其成。

蔡明顯認為，藍綠只是政治立場不同，行事風格、專業能力等應不受藍綠框架，黃敏惠是有大格局的全民市長，不是某個黨派的市長。蔡也說，黃用人一向深思熟慮，他不清楚是否已確定由徐當副手，這屬市長職權，黨部不會多過問。

黃大祐則說，黃敏惠與徐文志的組合，不該解讀為藍綠合作，應該是個人交情的默契。徐文志對參政有興趣，徐是開業的建築師，過去長期在民間服務，入黨2年，對民進黨情感不深，徐之於民進黨的代表性不是那麼足夠，不能以藍綠合作看待。

「選誰當副手是市長的權力！」黃大祐表示，不論最終的副市長人選是誰，只要對嘉義市未來有幫助，樂見其成。

「祝福他啊！這是個人選擇」民進黨嘉義市立委、立法院黨團幹事長李俊俋對傳聞徐文志可能當黃敏惠副手，除表達祝福，樂見大家一同為嘉義市民利益打拚，也強調這不是藍綠合作，是個人選擇。

李俊俋說，他和黃敏惠雖屬不同政黨，但身為嘉義市立委，黃找他為嘉義市發聲、爭取預算，他也會樂意協助，這無關藍綠，出發點是為城市、為公眾。

徐文志目前仍有民進黨籍，到「敵營」當政務官，黨的處理態度受到關注。李俊俋說，民進黨自有處理機制，依據黨章規定，「過去類似情況就開除」，黨怎麼規定就怎麼處理。