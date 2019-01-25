蘇揆網紅錯字多 藍委譏諷「速食內閣」求快不求對

2019-01-25 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



非洲豬瘟中央災害應變中心昨宣布今起，違規攜帶疫區肉品來台外籍人士，未當場繳清罰鍰就拒入境，閣揆蘇貞昌還拍「不繳清、拒入境」影片宣傳，但字幕「不准入境」卻寫成「不準入境」，遭揶揄要當網紅應先救「菜中文」。

蘇貞昌宣傳影片在臉書發布後，網友留言指正，蘇貞昌小編還以蘇貞昌名義在留言罰寫十次「不准」，並以幾近繞口令方式表示「已責成不准再把不准不准地打成不準」自嘲，影片也加入更正錯字圖卡。

國民黨發言人洪孟楷表示，蘇貞昌上任後以「接地氣」之名，行當網紅之實，但義正嚴詞的拍防疫影片，旁邊字幕卻將「不准入境」寫成「不準入境」，貽笑大方。洪孟楷也發現，原來該則發文中特別標註的「西曆2019」，原本也誤植為「西歷2019」，真的搶快弄破碗。

洪孟楷表示，行政院長臉書發的影片字幕都會搞錯，連發文一個簡單的標註也有錯字，代表影片未經層層把關檢視，在要求即時搶快時反讓宣傳品質大打折扣；提醒蘇貞昌，搶當網紅「救救蔡英文」低迷民調之餘，也該自己「救救菜中文」。

國民黨立委呂玉玲表示，前總統陳水扁亂用「罄竹難書」、教育部前部長杜正勝將「三隻小豬」當成語開始，就可看出民進黨對國語文教育上不重視；蘇貞昌此次1則發文就錯寫2字，更凸顯相關問題。

呂玉玲認為，蘇貞昌號稱「最有效率的內閣」，但這次發文錯字問題除凸顯，整篇文案從構寫到發出蘇團隊都沒人發現錯誤，見微知著，蘇內閣將會是個求快不求對、求有不求好的速食內閣，但長此以往，難保下次的一時不察不會釀成大錯，她還是要奉勸蘇一句話「欲速則不達」，畢竟人民不是只有求快，還要求對、求好。